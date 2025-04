Dražen Petrović po filmu dobil tudi risanko

Biografski film o nepozabnem košarkarskem asu Draženu Petroviću, ki je junija 1993 tragično pri svojih 28 letih preminil v prometni nesreči, je pred kratkim dodobra pritegnil zanimanje tudi v slovenskih kinematografih. Zgodbe o njegovih podvigih v dresih Šibenke, Cibone in Reala ter nato življenju pod žarometi lige NBA se številni spominjajo pri nas, zato tudi ne preseneča, da je bil film tako odmeven.

Zdaj pa sledi nadaljevanje za najmlajše: v Zagrebu so premierno prikazali risanko Fant (izvirno Dječak), ki v 11 minutah – obstaja tudi daljša, 18-minutna verzija), ta posrečeno prikaže Draženovo odraščanje tudi z anegdotami, denimo sosedovim polivanjem vode z balkona po otrocih zaradi hrupa na košarkarskem igrišču, in izjemno voljo v igri pod košema.

Dražen Petrović je čaral z žogo in navduševal ves košarkarski svet. FOTO: Josip Bistrović

»Po vsem, kar smo sklenili s tisto tekmo v spomin na Dražena, se mi je zdelo, da smo najmajšim ostali dolžni še eno motivacijsko zgodbo. In to je najbolje storiti prek risanke, ki jih imajo oni najraje. Naraščajniki se lahko tudi tako priključijo športu,« je po premieri za Večernji list poudaril Draženov brat Aleksandar Petrović, prav tako nekoč košarkarski reprezentant, pozneje trener.

Tudi mama obeh košarkarjev Biserka Petrović ni skrivala navdušenja ob tej risanki: »Ta risani film mi je všeč, ker prikaže nekatere resnične podrobnosti iz Draženovega otroštva, kot je denimo plezanje na streho garaže, da bi z nje nato zabil žogo v koš, ker z igrišča tega ni zmogel. Res so jih sosedje preganjali zaradi hrupa, jim metali predmete in jih polivali z vodo, toda ko so opazili strast otrok v tej igri, so jih začeli občudovati.«