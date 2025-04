Krka izgubila z vodilnim moštvom lige ABA

Košarkarji Krke so v 28. kolu lige ABA doma izgubili z vodilnim moštvom regionalnega tekmovanja, podgoriško Budućnostjo z 91:99 (30:26, 49:46, 63:74). Novomeščani dve koli pred koncem rednega dela ostajajo na 14. mestu in so za zdaj varni pred izpadom oziroma razigravanjem z drugo ekipo lige ABA 2.

Krka bo naslednjo nedeljo gostovala pri Crveni zvezdi, v zadnjem kolu v začetku maja pa bo gostila Cedevito Olimpijo.

Krka je zadela 13 trojk, za dve točki je zgrešila le sedem od 27 metov na koš, tekmeca je nadigrala v podajah (23:14), dobro se je z njim kosala tudi pod obročema (27:31), kljub temu pa je bila brez realnih možnosti za presenečenje.

Krka – Budućnost 91:99 (30:26, 49:46, 63:74) Dvorana Leon Štukelj, 300 gledalcev, sodniki Nikolić, Ćalić (oba Srbija), Lasetović (BiH). Krka: Robinson 12 (1:1), Bačvić 8 (5:6), Persons 18 (2:2), Jurković 11, Špan 13 (2:2), Cerkvenik 8, Bursać 7, Skeens 6 (2:5), Čebašek 8; Budućnost: Morgan 13 (2:2), Sulaimon 15 (3:3), Magee 9 (1:1), Tanasković 13 (2:2), Ferrell 11 (2:2), Drežnjak 10 (0:2), Omić 2, Wright 15 (2:2), Kamenjaš 11 (5:6); prosti meti: Krka 12:16, Budućnost 17:20; met za tri točke: Krka 13:36 (Špan 3, Čebašek 2, Cerkvenik 2, Persons 2, Robinson, Bačvić, Bursać, Jurković), Budućnost 8:23 (Drežnjak 2, Magee 2, Wright, Farrell, Tanasković, Morgan); osebne napake: Krka 19, Budućnost 22.

Gostje iz Podgorice pod vodstvom slovenskega stratega Andreja Žaklja, ki so tik pred osvojitvijo prvega mesta po rednem delu, so za dve točki potrebovali le eno dobro četrtino. Tretjo so dobili z 28:14 in prednost 15 točk mirno zadržali v zadnjih desetih minutah.

Tayler Persons je pri Krki izstopal z 18 točkami (met iz igre 7:9) in 11 podajami (indeks 26), 13 točk in tri trojke je prispeval Jan Špan, 12 točk je dodal Kendall Robinson, 11 pa Robert Jurković.