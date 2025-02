Dončić dočakal ovacije, zadel prvo trojko in se zabaval na klopi

Po dnevih ugibanj je Luka Dončić dočakal debi v dresu Los Angeles Lakers. Po uvodnem spektaklu, ko so ga ob velikem navdušenju predstavili gledalcem, se je novo poglavje njegove kariere začelo tudi na parketu. Luka je prvi koš dosegel s svojo značilno trojko po koraku nazaj, dobro se je na parketu ujel z LeBronom Jamesom. LA Lakers so Utah premagali s 132:113.

Na parketu sta skupaj z LeBronom preživela 16 minut. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Dončićev status so v urah pred tekmo spremenili v 'probable', tako da je bilo jasno, da se obeta debi. Po skoraj mesecu in pol odsotnosti se Luki pozna, da ni v pravem strelskem ritmu, težave ima predvsem z metom za tri točke. A je vendarle prav izza črte za tri dosegel prve točke v dresu LA Lakers.

»Bil je poseben trenutek, bilo je zelo glasno, vodstvo ekipe, gledalci, soigralci, vsi so me lepo sprejeli, to je bil poseben dan. LeBron in soigralci so mi rekli le, da naj ostanem zvest sebi in uživam. Vesel sem, da me je prišel podpret tudi Dirk Nowitzki, on je moj mentor in posebna oseba v karieri,« se je zahvalil legendi Dallasa slovenski zvezdnik in zaključil: »Lepo je spet biti na parketu in igrati košarko.«

Zanimivo je bilo spremljati, kako sta si razdelila vlogi z Jamesom na parketu. Občasno je Luka prenašal žogo prek sredine, večkrat pa veteran James, odlično sta sodelovala tudi pri ustvarjanju metov za soigralce. Skupaj sta na parketu preživela dobrih 16 minut, zelo učinkovite so bile akcije, ko sta bila ob nasprotnih avt linijah in tako raztegnila obrambo, nekaj podobnega lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Lakers tokrat niso potrebovali vse Lukove čarovnije, Utah ni bil dorasel nasprotnik, prednost pa večino tekme višja od 20 točk.

Po slabih 24 minutah na parketu se je Dončić slabe štiri minute pred koncem tekme usedel na klop za rezervne igralce, zbral je 14 točk (za dve 5/14, za tri 1/7), pet skokov in štiri asistence. Slovenski zvezdnik bo potreboval še kakšno tekmo, da bo nazaj ujel strelsko formo, kar po dolgi odsotnosti ni presenetljivo, podobno velja tudi za privajanje na ritem igre. Glede na to, da zmaga Jezernikov (132:113) ni bila vprašljiva, ga trener JJ Redick ni več poslal v igro, zadnjo četrtino je spremljal ob sproščenem pogovoru z Jamesom.

Luka je navdušil z nekaj atraktivnimi podajami. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Pred premorom za tekmo zvezd bo imel Dončić še eno priložnost za igro, v četrtek ob 3. uri zjutraj po slovenskem času se bodo Lakers znova pomerili z Utahom. Nato bo v ligi NBA teden dni odmora, v zadnjem tednu februarja pa se začenja šprint in ogrevanje za končnico. Jezerniki so v odlični formi, dobili so zadnjih šest tekem (32-19) in še zmago zaostajajo za četrtim Houstonom.

Saga z Williamsom še traja

Medtem pa zgodba z neuspelim prestopom Marka Williamsa še čaka na epilog. Po zdravniškem pregledu so Lakers posel želeli izničiti, ker naj bi naleteli na številne poškodbe, ki jih Charlotte ni razkril, trdijo viri blizu ekipi, a Hornets temu nasprotujejo. Posel je padel v vodo, v LA sta se vrnila Dalton Knecht in Cam Reddish in ker je prestopni rok končan, bodo igralci do konca sezone ostali, kjer so, Charlotte pa pri vodstvu lige preverja, kakšne možnosti ima, da odločitev Los Angelesa izpodbija.

Dončić pomaga pri okrevanju

Že pred tekmo je Luka prvič navdušil prebivalce Los Angelesa, prek svoje fundacije je doniral 500.000 dolarjev za pomoč pri obnovi po uničujočih januarskih požarih, ob tem bo fundacija pomagala tudi pri obnovi košarkarskih igrišč po Los Angelesu.