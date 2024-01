Booker je Dončiću vrnil za božični poraz, strasti znova razgrete

V severnoameriški ligi NBA so košarkarji Dallasa doživeli nov poraz. Na krilih Devina Bookerja, ki je dosegel kar 46 točk, jih je s 132:109 premagal Phoenix. Odličen je bil vnovič Luka Dončić, ki je za poražence dosegel 34 točk, devet podaj in osem skokov, temu pa dodal dve blokadi in ukradeno žogo.

Odločilna je bila tretja četrtina. V drugi je Dallas pred domačim občinstvom po trojki Dončića vodil že za 16 točk (46:20), a so se gostje že do glavnega odmora približali na koš razlike. Tretji del pa je ekipa iz Arizone dobila kar s 43:20, Booker pa je samo v tem delu dosegel 22 točk in postavil osnovo za sedmo zaporedno zmago.

FOTO: AFP

Tim Hardaway Jr. je za Dallas, pri katerem je manjkal poškodovani Kyrie Irving, dosegel 17 točk, za zmagovalce je Kevin Durant dosegel 12 točk in 10 skokov, Bradley Beal je dodal 20 točk.

Dončić je na tekmi poskrbel tudi za izključitev navijača Phoenixa. Ta je ves čas zmerjal slovenskega košarkarja. Kaplja čez rob pa je bila žalitev: »Luka, utrujen si. Pojdi na tekaško stezo.« Prvi zvezdnik Dallasa je opozoril na ponavljajoče izzivanje, posledica pa je bila izključitev.

A bolj kot navijač, je za Dallas pomembno, da najde pot iz krize. Ekipa je doživela četrti poraz na zadnjih petih tekmah in je s 24 zmagami na osmem mestu zahodne konference. Že v petek moštvo iz Teksasa gostuje v Atlanti.

To so ponoči v San Franciscu s 134:112 premagali igralci moštva Golden State Warriors. Obe ekipi sta se na tekmi poklonili tudi prezgodnji smrti srbskega pomočnika trenerja Dejana Milojevića, ki je nepričakovani umrl za posledicami srčne kapi. Golden State je zaradi tragičnega dogodka prestavil kar dve tekmi.

Na vrhu zahoda je izjemna gneča. Ponoči sta 31. zmago v sezoni dosegla Oklahoma in Minnesota ter se izenačila z Denverjem. Oklahoma se je veselila zmage s 140:114 na gostovanju v San Antoniu. Shai Gilgeous-Alexander je k zmagi prispeval dvojni dvojček 32 točk in 10 podaj.

Minnesota pa je s 118:107 zmagala v Washingtonu. Anthony Edwards je dosegel kar 38 točk, Karl-Anthony Towns 27 in Rudy Gobert 19 točk in 16 skokov.