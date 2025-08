Na parket (ponovno) priletel gumijasti penis – tokrat je zadel košarkarico

Kar se je sprva zdelo kot bizarna potegavščina, se je v ameriški ženski košarkarski ligi WNBA stopnjevalo v serijo napadov, ki ogrožajo varnost igralk. Potem ko je na dveh tekmah na igrišče priletel spolni pripomoček, je tretji incident presegel vse meje, saj je predmet zadel zvezdnico Sophie Cunningham – igralko, ki je le nekaj dni pred tem na družbenih omrežjih pozvala prav k prenehanju takšnih dejanj.

https://x.com/sophaller/status/1952962130912919737

Zadnji v vrsti napadov, ki pretresajo ligo WNBA, se je zgodil danes ponoči na tekmi med ekipama Phoenix Mercury in Seattle Storm. Med igro je z občinstva priletel predmet in v ramo zadel domačo igralko Sophie Cunningham. Vidno pretresena, a z nasmehom na obrazu, se je obrnila proti tribunam, sodniki pa so takoj prekinili igro.

Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP so varnostniki nemudoma posredovali, odgovorno osebo pa so prijeli in ji izrekli dosmrtno prepoved vstopa v vse športne objekte v lasti kluba.

Dogodek predstavlja nevarno stopnjevanje, saj predmeta v prejšnjih dveh primerih nista neposredno ogrozila igralk.

Prvič je neonsko zelen vibrator konec julija zmotil napeto končnico tekme med moštvoma Atlanta Dream in Golden State Valkyries.

Le nekaj dni kasneje se je ponovilo na tekmi med Chicago Sky in Valkyries.

»Mislim, da je to skrajno nespoštljivo. Kdor koli to počne, mora odrasti,« je takrat po pisanju športnega medija The Athletic izjavila košarkarica Chicaga Elizabeth Williams.

Po tistem incidentu so iz policije v Chicagu sporočili, da so aretirali 23-letnega moškega, ki je po navedbah medija Fox News menda dejal, da je šlo za »šalo«, s katero je želel postati viralen na družbenem omrežju tiktok.

»Smo profesionalke, predvsem pa smo ljudje«

Odzivi po napadu na Cunninghamovo so bili bistveno ostrejši. »Odvratno je. To ni več šala, to je napad,« je po tekmi po poročanju medija ESPN dejala Cunninghamova.

Incidenti se dogajajo v časih, ko je priljubljenost lige WNBA v izjemnem vzponu. FOTO: Wendell Cruz/Reuters

Poudarila je, da se igralke na svojem delovnem mestu ne počutijo več varne. »Smo profesionalke, smo športnice, predvsem pa smo ljudje. Da si nekdo dovoli vreči predmet v nas, je skrajno nesprejemljivo in nevarno. Kaj bo naslednje?«

Na dogodke se je odzvalo Združenje igralk WNBA (WNBPA), od koder so sporočili, da gre za »niz zavržnih dejanj spolnega nadlegovanja«.

V svoji izjavi za javnost so zahtevali takojšnje ukrepanje lige in lastnikov klubov ter pozvali k strožjim varnostnim ukrepom in ničelni toleranci. Tudi vodstvo lige je v uradni izjavi obsodilo dejanja in poudarilo, da je varnost vseh v njihovih dvoranah glavna prioriteta.

Prihod novink, kot sta Caitlin Clark in Angel Reese (na fotografiji levo), je sprožil pravo evforijo. FOTO: Trevor Ruszkowski/Reuters

Paradoks rasti: Zvezdnice z milijonskimi pogodbami v ligi z nizkimi plačami

Incidenti se dogajajo v časih, ko je priljubljenost lige WNBA v izjemnem vzponu. Prihod novink, kot sta Caitlin Clark in Angel Reese, je sprožil pravo evforijo. Gledanost tekem je podrla rekorde, dvorane so razprodane, medijska pokritost pa je večja kot kdaj prej.

Največje zvezdnice so postale globalne blagovne znamke. Caitlin Clark je, kot poroča ESPN, podpisala večletno sponzorsko pogodbo z znamko Nike, vredno več kot 20 milijonov ameriških dolarjev, pogodbe pa ima sklenjene tudi z Gatoradom in zavarovalnico State Farm.

Tudi druge igralke, kot so Breanna Stewart, A'ja Wilson in Sabrina Ionescu, služijo milijonske zneske s sponzorstvi.

Prihodki lige NBA se štejejo v milijardah, WNBA pa ustvari okoli 200 milijonov dolarjev prometa. FOTO: Trevor Ruszkowski/Reuters

Vendar ta individualni uspeh stoji v ostrem nasprotju z realnostjo lige. Kljub rasti je WNBA še vedno veliko manj priljubljena in dobičkonosna kot moška različica NBA.

Medtem ko se prihodki lige NBA štejejo v milijardah, WNBA ustvari okoli 200 milijonov dolarjev letnega prometa. Posledično so tudi plače igralk neprimerljivo nižje. Medtem ko je povprečna plača v WNBA okoli 150.000 dolarjev na leto, je v NBA ta številka skoraj deset milijonov.

Ta finančni prepad pojasni, zakaj so bile igralke v preteklosti odvisne od igranja v tujini, in osvetli ozadje spornega pravila, ki jih sili k zgodnji vrnitvi v ZDA. Napadi na igriščih so tako prišli v časih, ko je liga na prelomnici – ujeta med prepoznavnostjo svojih zvezdnic in sistemskimi finančnimi omejitvami, zdaj pa še obremenjena z vprašanjem varnosti.