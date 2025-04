Panathinaikos vrnil udarec

V košarkarski evroligi sta na tretji tekmi četrtfinala končnice do zmag prišli zasedbi Barcelone in Panathinaikosa. Katalonci so po slavju s 100:89 proti Monacu izsilili četrto tekmo, ki bo znova v Barceloni, aktualni prvak Panathinaikos pa je v gosteh premagal Anadolu Efes z 81:77 in je še zmago oddaljen od zaključnega turnirja.

Katalonci, ki so redni del končali na petem mestu, so bili po dveh visokih porazih v kneževini pod velikim pritiskom. Vsaj na prvi domači tekmi pa so dokaj zanesljivo ugnali Monaco in znižali izid na 1:2 v zmagah. Barcelona je do odločilne razlike prišla v drugi četrtini, ko je povedla s 44:29, pred tem pa so po prvih desetih minutah vodili Monačani. Ti so nato nekajkrat še zapretili, se v zadnjem delu približali na vsega pet točk razlike, a je bila španska zasedba do konca zanesljiva.

Willy Hernangomez je za domače dosegel 19 točk in pobral še deset skokov, pri Monacu pa je Mike James 20 točkam dodal še 12 asistenc. Elie Okobo je za moštvo iz kneževine dodal 19 točk. Četrta tekma v Barceloni bo na sporedu v petek. Takrat bo tudi četrta tekma med Anadolu Efesom in Panathinaikosom. Tam je zdaj izid 2:1 v prid Grkov.

Tudi tretji dvoboj v seriji je bil zelo tesen. Potem ko so prvo tekmo v Atenah za štiri točke dobili Grki, drugo pa za tri Turki, so bili na tretji za štiri točke v Istanbulu boljši branilci naslova. Odločala je predvsem zbrana igra v zadnjih minutah dvoboja, na katerem so gosti zadržali mirne živce in pripravili hladen tuš tamkajšnjim navijačem ob zmagi z 81:77.

Kendrick Nunn je za Panathinaikos dosegel 25 točk, 18 jih je dodal Konstantinos Mitoglu. Za turško zasedbo je Shane Larkin dosegel 17 točk.

Napredovanje na zaključni turnir si je že priigral drugopostavljeni Fenerbahče, medtem ko je izid na dvoboju Olympiakos – Real Madrid 2:1 v prid grške zasedbe. Ta je redni del končala na vrhu, serijo pa lahko dobi v četrtek, ko bo na sporedu četrta tekma v Madridu.