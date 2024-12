Plačna elita v ligi NBA še čaka na Luko Dončića

V nadaljevanju preberite:

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu se vse vrti okrog zvezdnikov, brez najboljših igralcev boj za naslov prvaka ne pride v poštev, tudi v tržnem smislu so izredno mamljivi in za ekipe prava tovarna denarja. Nič čudnega, torej, da plače najboljših segajo v nebo, na letni ravni tudi prek 50 milijonov dolarjev, v prihodnje pa bo ta številka še višja. Sistem finančnega nagrajevanja je v ligi NBA natančno začrtan in ni odvisen le od prikazanega na parketu, zato na svoje mesto v prvi deseterici še čaka tudi Luka Dončić, čeprav po kakovosti že zdaj sodi v sam vrh.

Najbolje plačani košarkar na svetu je v sezoni 2024/25 Stephen Curry, ki ni več najboljši, a je s skoraj 56 milijoni dolarjev letno nagrajen tudi za minulo delo v zalivu San Francisca in štiri naslove prvakov, ki jih je osvojil z Golden State Warriors. Ob pogledu na največje zaslužkarje te sezone zaman iščemo Dončića v prvi deseterici, slovenskega asa trenutno »tepe« premalo odigranih sezon v ligi. Njegova druga pogodba v karieri se izteče poleti 2026, prihodnje poletje bo že lahko podpisal prej omenjeno supermax pogodbo z Dallasom. V naslednjih petih sezonah (od poletja 2026 dalje) bo prejemal 35 % odstotkov dovoljenega proračuna za letne plače (salary cap), ki vsako leto narašča zvezno s prihodki lige NBA.

