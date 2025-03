Pretep v Minneapolisu, izločenih pet igralcev in člani osebja

Košarkarji Detroit Pistons so v ligi NBA izgubili v gosteh pri Minnesota Timberwolves 104:123, tekmo pa je zaznamoval pretep na parketu, zaradi katerega je bilo izključenih pet igralcev in dva trenerja, vključno z glavnim trenerjem Detroita J. B. Bickerstaffom. Bati so doživeli prvi poraz po treh zaporednih zmagah.

Povod za pretep je bil prekršek novinca v ekipi Detroita Rona Hollanda nad Minnesotinim veteranom Nazom Reidom, ta pa je nato Hollandu zabrusil par krepkih. Po na videz nedolžni interakciji pri rezultatu 39:29 za goste se je začelo ravsanje in kmalu je bilo na igrišču tudi osebje. Donte DiVincenzo, ki je hitro stopil Reidu v bran, in Holland sta se kljub posredovanju osebja še naprej potiskala in kmalu je nastal kaos, ki so ga sodniki razrešili s kaznimi.

Pri Detroitu so bili po pretepu izločeni Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Ron Holland, in J. B. Bickerstaff. Na drugi strani so predčasno pod tuš odšli Donte DiVincenzo, Naz Reid, in Pablo Prigioni.

Pretep je dodobra poživil tekmo. FOTO: Matt Krohn/Reuters Connect

Po incidentu je Volkovom uspelo preobrniti zaostanek in zmagati s 123:104, Anthony Edwards pa je bil po tekmi prepričan, da je šel pretep domačinom na roko: »Takšne stvari nas vedno spodbudijo, to je sestavni del tekmovanja. Pretep nas je še dodatno podžgal in na koncu smo zmagali.«

Poškodba Duranta

Upanje Phoenix Suns na končnico Zahoda je medtem doživelo udarec po porazu s 109:148 proti Houston Rockets, na tekmi pa se je v tretji četrtini poškodoval še zvezdnik Kevin Durant.

Durant je stopil na stopalo Houstonovega Jabarija Smitha ml. in si zvil levi gleženj ter se zgrudil od bolečin. Pomagali so mu z igrišča in do konca tekme se ni več vrnil v igro.