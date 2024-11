Slovenke optimistično pričakujejo ključno tekmo

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je že zbrana v Ljubljani, kjer se pripravlja za drugi ciklus kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2025. V četrtek bodo naše igralke gostovale na Finskem, v nedeljo pa bodo na Kodeljevem gostile Madžarke.

V prvem ciklusu so Slovenke novembra lani na Madžarskem klonile z 51:70, Bolgarijo pa so doma ugnale z 78:63. »Vsi smo zelo optimistični, vzdušje je zelo dobro. Sanjamo o vnovični uvrstitvi na EP. Tekma proti Finski bo ključna v teh kvalifikacijah. Seveda ni lahko igrati brez poškodovane kapetanke Teje Oblak, a imajo druge igralke dovolj kakovosti, da stopijo v njene čevlje,« je ocenil selektor naše izbrane vrste Georgios Dikaioulakos.

Selektor Georgios Dikaioulakos ne skriva optimizma. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na lestvici skupine B z dvema zmagama vodi Madžarska, Finska in Slovenija imata po zmago in poraz, Bolgarija pa je še brez zmage.

Ob tem je dodal, da gre za mlado reprezentanco, a verjame, da gre za zlati rod slovenske ženske košarke. Ekipi se je letos pridružila še naturalizirana Američanka Jessica Shepard. »Takoj je postala del ekipe, rada ima soigralke, one pa njo. Za nas je pomembno, da smo dobili igralko, ki je takoj postala ena od nas. Vesel sem, da bom prvič v tej reprezentanci imel pomoč naturalizirane igralke. Zagotovo bo njena kakovost za nas pomembna, edina težava je le, če se je že navadila na naš slog igre, toda menim, da so treningi poleti zelo pripomogli k temu,« je še pristavil grški strokovnjak na slovenski klopi.

Na seznamu 15 igralk Selektor Georgios Dikaioulakos je za prihajajoči tekmi izbral 15 reprezentantk. Na seznamu so Lea Bartelme (Cinkarna Celje), Ajda Burgar (Triglav), Tina Cvijanović (Alama San Martino), Blaža Čeh (Cinkarna Celje), Lea Debeljak (Mechelen), Zala Friškovec (Sopron), Teja Goršič (Maccabi Ramat Gan), Hana Ivanuša (Hamar), Mojca Jelenc (Valencia), Eva Lisec (UMMC Jekaterinburg), Hana Sambolić (Ilirija), Sara Sambolić (Ilirija), Maruša Seničar (Saarlouis Royals), Jessica Shepard (Athinaikos), Ajša Sivka (Tarbes).

Žensko evropsko prvenstvo bodo prihodnje leto prvič gostile štiri države, in sicer: Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Na eurobasket se bodo uvrstile zmagovalke vseh osmih skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.