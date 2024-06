Slovenski košarkarji s porazom iz Litve

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi v Vilniusu izgubila proti domači reprezentanci Litve s 86:92 (16:23, 39:50, 62:71). Obe reprezentanci v začetku julija čaka nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu. Slovenski košarkarji so s porazom začeli pripravljalno obdobje, a bodo imeli možnost za maščevanje proti Litvi že v torek v Stožicah. Druga pripravljalna tekma se bo začela ob 18. uri. Nato v isti dvorani v petek sledi še tekma proti Braziliji (20.00). Kvalifikacijski turnir za nastop na OI bo v Pireju med 2. in 7. julijem. Slovenija se bo v skupini pomerili s Hrvaško in Novo Zelandijo. V drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika. V Pariz potuje le zmagovalec turnirja.

Litva je bila po slabšem začetku obeh reprezentanc vseskozi v malenkostni prednosti v prvem polčasu. Prvo četrtino je predvsem na krilih Tadasa Sedekerskisa in Mariusa Grigonisa, ki sta skupaj dosegla 17 od 23 litovskih točk, dobila za sedem točk. Prvi dve točki v slovenskem dresu je v drugi četrtini dosegel Josh Nebo, novi naturalizirani košarkar iz ZDA. Tokrat sta si z Mikom Tobeyjem delila minutažo pod košem skupaj z Žigo Dimcem. Litovci so v prvi minuti druge četrtine prvič povedli z dvomestno prednostjo (26:16) in nato držali to prednost do polčasa. Slovenska obramba ni bila kos bolj razpoloženim gostiteljem, ki so do velikega odmora dosegli 50 točk za +11.

V drugem delu so se izbranci Aleksandra Sekulića po vodstvu Litovcev za 14 točk (56:42) malce približali domačim. Dvakrat na osem točk, zadnji del pa so po prvem košu Mihe Cerkvenika začeli z -9. Slovenci so ostajali blizu in vseskozi rezali v litovsko prednost. Vlatko Čančar, povratnik v reprezentanci po strgani križni vezi, je iz polrazdalje zadel za -2, Aleksej Nikolić pa tri minute in pol pred koncem za vsega točko zaostanka. Predvsem po zaslugi skoka v napadu so domači povedli za štiri po košu in osebni napaki nad Rokasom Jokubaitisom pa so se odlepili na +7 (87:80). Po trojki Sedekerskisa za 90:82 je bilo dvoboja konec.

Litva – Slovenija 92:86 (23:16, 50:39, 71:62) Twinsbet Arena, 5346 gledalcev, sodniki Laurinavičius, Mačiulis, Borusas (vsi Litva). Litva: Sedekerskis 11, Tubelis 12 (1:2), Jokubaitis 8 (2:2), Kuzminskas 6 (2:2), Motiejunas 6 (2:2), Bendžius 4 (1:2), Grigonis 17 (4:5), Lekavičius 3, Butkevičius 4 (4:4), Sirvydis 13 (5:6), Ulanovas 8 (6:6); Slovenija: Nikolić 19 (5:5), K. Prepelič 18 (15:16), Murić 2, Nebo 9 (3:3), Tobey 4 (2:2), Hrovat 3, Cerkvenik 2, Ščuka 2, Dimec 1 (1:2), Dragić 18 (4:5), Čančar 6, Stergar 2; prosti meti: Litva 27:31; Slovenija 28:31; met za tri točke: Litva 9:34 (Grigonis 3, Sirvydis 2, Sedekerskis, Tubelis, Bendžius, Lekavičius); Slovenija 8:29 (Dragić 4, Nikolić 2, Hrovat, K. Prepelič); osebne napake: Litva 29; Slovenija 25.

Med Slovenci so bili točkovno najbolj uspešni Aleksej Nikolić (19) ter Zoran Dragić (6 skokov) in Klemen Prepelič s po 18 točkami. Prepelič je zadel 15 od 16 prostih metov. Nebo je ob debiju dosegel devet točk in dodal 8 skokov, Čančar pa ob povratku šest točk in pet skokov.

Pri Litovcih je Grigonis zbral 17 točk, Deividas Sirvydis 13, Ažuolas Tubelis 12 in Sedekerskis 11. Domači so imeli premoč predvsem pri asistencah (20:10), izgubili pa so tudi manj žog (11:18).

»Za nas je bila to dobra preizkušnja, da vidimo nekatere igralce. Videli smo kar nekaj stvari, tudi na čem moramo delati. Dober je bil tudi odziv nekaterih igralcev v lepem vzdušju. Na trdi tekmi proti zelo močnemu nasprotniku smo prikazali dokaj dobro igro, a mislim, da lahko igramo še precej bolje. Predvsem z menjavami smo si zadali, da ne bomo obremenili nekaterih igralcev, zato tudi ob koncu nismo igrali z najboljšo peterko. To ni izgovor za napake v obrambi in dovoljene napadalne skoke. To moramo izboljšati,« je povedal selektor Aleksander Sekulić.

Aleksej Nikolić, je dodal: »Vedno, ko so priprave in se približuje prva tekma, komaj čakamo, da vidimo, kje smo. To je bila odlična tekma za nas proti ekipi, ki je že malce uigrana po štirih odigranih tekmah. Treba je videti, kje imamo luknje, kje delamo napake. Prav je, da jih delamo zdaj in jih popravljamo. Imamo še dve pripravljalni tekmi in moramo izkoristiti to, da bo naslednja boljša. Tekma je pravšnji pokazatelj karakterja ekipe, da smo se vrnili in ohranili hladne glave ter zgolj igrali. Na tem moramo graditi.«