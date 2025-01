Umrl Dražen Dalipagić, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov

Po dolgi in hudi bolezni je v 74. letu starosti umrl legendarni jugoslovanski košarkarski reprezentant Dražen Dalipagić, so sporočili iz Partizana, pri katerem se je podpisal pod prve velike klubske uspehe sredi sedemdesetih in nato v začetku osemdesetih prejšnjega stoletja.

Dražen Dalipagić je bil poldrugo desetletje med najboljšimi košarkarji s prostora nekdanje SFRJ. FOTO: Wikipedia

Rodil se je 27. novembra 1951 v Mostarju (BiH), zaradi svojih košarkarskih dosežkov pa so ga leta 2004 sprejeli v mednarodni košarkarski hram slavnih v ameriškem Springfieldu, tri leta pozneje pa tudi v hram slavnih Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). Bil je nepogrešljiv član jugoslovanske reprezentance od leta 1973 do 1986, odigral je 243 tekem in osvojil zlate kolajne na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih. Ima zlato olimpijsko medaljo iz Moskve leta 1980, srebro iz Montreala leta 1976 in bron iz Los Angelesa leta 1984. Svetovni prvak je bil leta 1978 v Manili, ima srebro leta 1974 iz Portorika ter brona iz Kolumbije leta 1982 in Španije leta 1986. Sodeloval je pri osvojitvi treh zaporednih naslovov na evropskih prvenstvih (1973, 1975 in 1977), na teh je osvojil eno srebrno kolajno (1981) in eno bronasto (1979).

Na klubski ravni je s Partizanom dvakrat osvojil naslov državnega prvaka (1976 in 1979) in en pokalni (1979). Partizan, pri katerem sta vodilni vlogi pripadali Dalipagiću in Draganu Kićanoviću, je dvakrat osvojil pokal Radivoja Koraća (1978 in 1979). Poleg Partizana je igral tudi za več tujih klubov, največ v Italiji, kjer je nosil dres Benetk, Vidma in Verone. Eno sezono je igral v madridskem Realu (1982/83), kariero pa je v sezoni 1990/91 končal pri Crveni zvezdi.

Poleg ekipnih pokalov je osvojil tudi številne posamične nagrade. Leta 1977 je bil razglašen za najboljšega igralca evropskega prvenstva, za najboljšega košarkarja Evrope pa v letih 1977, 1978 in 1980. Leta 1991 ga je Fiba uvrstila med 50 najboljših igralcev vseh časov, leta 2008 pa je to storila tudi evroliga.

Po igralski karieri je bil Dalipagić košarkarski trener, deloval je v klubih v Srbiji, Italiji in S. Makedoniji.