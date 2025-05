Zmaji za konec rednega dela v slovenskem derbiju odpravili Krko

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 30. kolu lige ABA premagali Krko z 91:87 (12:19, 38:40, 62:64). Ljubljančani so redni del regionalne lige zaključili z 19. zmago in zasedli šesto mesto. Izkupiček so so delili z Igokeo, ki pa je imela boljše razmerje s Cedevito Olimpijo, zato je osvojila peto mesto.

Cedevita Olimpija bo v četrtfinalu na dve zmagi igrala z Dubajem. Prva in morebitna tretja tekma bosta v Združenih arabskih emiratih, druga pa v Ljubljani. Drugi četrtfinalni pari so Budućnost – Mega, Partizan – Spartak in Crvena zvezda – Igokea. Prve tekme bodo naslednji teden.

Tokratni obračun v Novem mestu ni imel tekmovalnega značaja, saj je Igokea svojo tekmo igrala že opoldan in gladko slavila proti Mornarju, Krka pa si je obstanek v elitni regionalni druščini zagotovila pred zadnjim kolom.

Krka – Cedevita Olimpija 87:91 (19:12, 40:38, 64:62) Dvorana Leon Štukelj, 500 gledalcev, sodniki Pukl, Majkić, E. Javor (vsi Slovenija). Krka: Robinson 9 (1:1), Mirtić 9 (1:1), Persons 23 (3:3), Jurković 12 (1:2), Špan 10, Skeens 8 (2:3), Smrekar 4 (2:2), Klobučar 1 (1:2), Čebašek 11 (1:2); Cedevita Olimpija: Stewart 10, Robinson 19 (3:4), Jones 4, Radović 10, Nikolić 5, Lemar 18 (2:4), Blažič 5, Beringer 8 (2:4), Tasić 12 (3:4); prosti meti: Krka 12:16, Cedevita Olimpija 10:16; met za tri točke: Krka 9:23 (Jurković 3, Čebašek 2, Person 2, Špan 2), Cedevita Olimpija 9:19 (Lemar 4, Radović 2, Nikolić, Blažič, Tasić); osebne napake: Krka 18, Cedevita Olimpija 20.

Cedevita Olimpija je vseeno še četrtič v tej sezoni premagala Krko. Prvič je povedla šele v drugem polčasu, prestižno zmago pa si je zagotovila v zadnjih minutah, ko je zadržala nalet domačih, ki so se tri minute in pol pred koncem približali na 82:83.

Pri domačih je največ točk dosegel Tayler Persons (23 točk, 11 podaj), pri gostih pa sta bila najbolj razpoložena Devin Robinson (19 točk) in Brynton Lemar (18 točk, trojke 4:4).