70 let lige prvakov

Evropska liga prvakov v nogometu je največje in najprestižnejše klubsko tekmovanje na svetu. O razsežnostih in ozadju spektakla, ki je tudi po reformi navdušil množice privržencev po vsem svetu, so za posebno prilogo Dela govorili predsednik Uefe Aleksander Čeferin ter nekdanja asa, ki sta zabijala odločilne gole v finalih LP - Dejan Savičević in Predrag Mijatović. Predstavili vam bomo zgodovino tekmovanja, vse akterje v letošnjem finalu Interju in PSG, gostitelja vrhunca sezone - mesto München in stadion Allianz Arena, športno in poslovno statistiko lige prvakov ter bodoče zvezdnike elitnega nogometnega odra.

Posebna priloga bo priložena Delu v petek, 30. maja 2025.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Letošnji finale lige prvakov v Münchnu je pravšnji vrhunec spektakla, kot se spodobi za jubilejno, 70. sezono tekmovanja, ki je postalo največji vsakoletni športni festival na svetu. Tudi Inter in PSG sta pravšnja finalista in kandidata za najbolj čislano klubsko lovoriko v Evropi. Prvi predstavlja klasično velesilo in živo legendo lige prvakov, drugi ponuja najlepši primer, da v nogometu ni mogoče uspeti čez noč in (le) z denarjem.

Več preberite v uvodniku posebne priloge, ki ga je zapisal Jernej Suhadolnik.