Alvarez prinesel zmago Atleticu, Barceloni drama v Lizboni

Nogometaši Atletica Madrida so 7. krogu lige prvakov proti Bayerju zmagali z 2:1. Crvena zvezda je izgubila proti PSV Eindhovnu z 2:3, Slovan Bratislava proti Stuttgartu z 1:3, Sturm pa v gosteh pri Atalanti z 0:5. Barceloni je pripadla drama v gosteh pri Benfici, Liverpool pa je proti Lillu ohranil stoodstotni izkupiček.

Jan Oblak, ki je branil celo tekmo, je z madridskim Atleticom gostil Bayer Leverkusen. Nemci so v prvem polčasu pokazali več, za nameček so Španci od 25. minute igrali brez izključenega Pabla Barriosa, kar so gosti unovčili v zaključku prvega dela, ko je z glavo zadel Piero Hincapie. Pred tem je Oblak zbral tri obrambe.

Julian Alvarez je z vztrajnostjo v 53. minuti izid izenačil, v 76. minuti pa si je rdeči karton pri gostih prislužil Hincapie, kar je pomenilo spet številčno enakovredno končnico tekme, v kateri je bil Atletico boljši tekmec. Eden najboljših posameznikov na tekmi Alvarez je v 90. minuti poskrbel za zmago trenutno tretjeuvrščenega Atletica.

Slovan Bratislava, pri katerem je Kenan Bajrić igral celo tekmo, se je proti Stuttgartu že v prvem polčasu znašel v velikem zaostanku, dva gola je namreč dosegel Jamie Lewling. V 85. minuti je za domače zadel Idjessi Metsoko, dve minuti pozneje pa je končni izid postavil Fabian Rieder.

Jan Oblak se je pri Atleticu veselil pomembne zmage. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika, ta je igral celo tekmo, in Vanje Drkušića, ki ni dobil priložnosti za igro, je bila po prvem polčasu v izgubljenem položaju proti PSV. Slednji je po prvih 45 minutah vodil s 3:0, dvakrat je zadel Luuk de Jong, enkrat pa Ryan Flamingo. Slednji pa je v 50. minuti dobil rdeči karton, Cherif Ndiaye je v 71. minuti to najprej izkoristil za 1:3, Nasser Djiga pa v 77. za 2:3. Česa več pa domačim ni uspelo narediti.

Sturm, pri katerem je Jon Gorenc Stanković igral do 91. minute, Tomi Horvat od 70. minute, Arjan Malić pa celo tekmo, je ostal pri eni zmagi in treh točkah. Na drugi strani je Atalanta vpisala visoko zmago, za ekipo iz Bergama so zadeli Mateo Retegui, Mario Pašalić, Charles de Ketelaere, Ademola Lookman in Marco Brescianini.

Liverpool, zaenkrat še stoodstoten v ligi in posledično vodilna ekipa, je z 2:1 premagal Lille. Mohamed Salah je Angležem prinesel vodstvo v 34. minuti, Jonathan David pa je za Francoze izenačil v 62. Tri minute pred tem je bil pri gostih izključen Aissa Mandi, pet minut po izenačenju pa je Liverpool spet vodil po golu Harveyja Elliotta.

V Lizboni je Barcelona po pravi drami premagala Benfico s 5:4. Portugalci so s 3:1 dobili prvi polčas, potem ko je tudi po napakah gostujočega vratarja Wojciecha Szcsesnyja tri gole v prvem pol ure dosegel Vangelis Pavlidis ter poskrbel za prvi grški hattrick v ligi prvakov po Kostasu Mitrogluju iz oktobra 2023. Za Barcelono je bil uspešen Robert Lewandowski z bele pike, v igro pa jo je vrnil Raphinha z golom za 2:3 v 64. minuti.

Liga prvakov 7. kolo, torek: Monaco - Aston Villa 1:0 (1:0), Atalanta - Sturm Gradec 5:0 (1:0, Jon Gorenc Stanković je igral do 91. minute za Sturm, Tomi Horvat je igral od 70. minute za Sturm, Arjan Malić je igral celo tekmo za Sturm), Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 2:1 (0:1, Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico), Bologna - Borussia Dortmund 2:1 (0:1), Slovan Bratislava - Stuttgart 1:3 (0:2, Kenan Bajrić je igral celo tekmo za Slovan), Benfica - Barcelona 4:5 (3:1), Brugge - Juventus 0:0, Liverpool - Lille 2:1 (1:0), Crvena zvezda - PSV Eindhoven 2:3 (0:3, Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za Crveno zvezdo, Vanja Drkušić ni igral za Crveno zvezdo) Sreda: Leipzig - Sporting, Šahtar Doneck - Brest, Feyenoord - Bayern München, Milan - Girona, Celtic - Young Boys, Arsenal - Dinamo Zagreb, PSG - Manchester City, Real Madrid - Salzburg, Sparta Praga - Inter.

A le štiri minute pozneje je Ronald Araujo dosegel avtogol, tako da je Benfica spet vodila za dva gola, v 78. pa je Lewandowski z novo enajstmetrovko poskrbel za zanimivo končnico. V tej je v 86. minuti izid izenačil Eric Garcia, zmago drugouvrščenim Kataloncem pa je prinesel Raphinha v 96. minuti.

Bologna je z 2:1 odpravila Borussio Dortmund, potem ko sta Thijs Dallinga in Samuel Iling Junior za preobrat poskrbal v 71. in 72. minuti. Brugge in Juventus sta se razšla z 0:0.

Monaco je doma proti Aston Villi zmagal z 1:0 in vpisal četrto zmago v sezoni ter tudi ostaja v igri za neposredno uvrstitev v osmino finala, edini strelec je bil Wilfried Singo v osmi minuti. Aston Villa ima tako kot Monaco 13 točk.

V sredo bodo še preostale tekme, med njimi bosta ob 18.45 Kevin Kampl in Benjamin Šeško z Leipzigom gostila Sporting iz Lizbone.