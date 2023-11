Brez Eriksena in Højlunda proti Sloveniji

Danska nogometna reprezentanca bo v petek na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024 proti Sloveniji morala igrati brez pomembnih členov. Zaradi poškodb sta udeležbo odpovedala člana Manchester Uniteda Christian Eriksen in Rasmus Højlund, je na družbenem omrežju X sporočila Danska nogometna zveza.

Oba sta poškodbi staknila na sobotni tekmi angleškega prvenstva proti Luton Townu. Vezist Eriksen ima po poročanju angleških medijev težave s kolenom, napadalec Højlund pa s stegensko mišico. Dvojico sta za tekmi s Slovenijo v Københavnu, ta se bo začela ob 20.45, in s Severno Irsko v Belfastu zamenjala Jesper Lindstrøm in Jens Stryger Larsen.

Slovenija je na svojih prvih osmih tekmah v skupini H zbrala šest zmag ter po en neodločen izid in poraz ter ima 19 točk. Enako število točk ima tudi Danska, v igri za prvi dve mesti, ki vodita na EP v Nemčijo, pa je še Kazahstan, ki je pri 15 točkah in bo 20. novembra gostoval v Stožicah. Finska z 12, Severna Irska s šestimi točkami in San Marino, ki je brez točk, so že brez možnosti.