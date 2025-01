Dobra novica za navijače madridskega Reala

David Alaba, avstrijski reprezentant in nogometaš madridskega Reala, se po več kot enem letu vrača v ekipo španskega prvaka. Kot so sporočili iz kluba, je Avstrijec na seznamu potnikov za Džedo v Savdski Arabiji, kjer bodo igrali turnir španskega superpokala. V polfinalu Madridčane čaka Mallorca, drugi par sestavljata Barcelona in Athletic Bilbao.

Alaba ni igral tekem vse od 17. decembra 2023, ko si je na obračunu z Villarrealom strgal križno vez levega kolena. Tega so morali dvakrat operirati, rehabilitacija pa je trajala dlje, kot so predvidevali.

Konec minulega leta je začel trenirati, po posvetu z zdravniki pa se je trener Carlo Ancelotti odločil, da bo 9. januarja (20.00) kandidiral za nastop na tekmi z Mallorco. Tekma med Barcelono in Athletic Bilbaom bo že v torek (20.00).