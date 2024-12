Strelske vaje v Celju, mirno na Poljskem

Na Poljskem in v Celju so znane vse štiri začetne enajsterice v tekmah zadnjega kola Uefine konferenčne lige Jagiellonia – Olimpija in Celje – TNS (Wales). Celjani v lovu na izločilne boje doma gostijo prvake Walesa The New Saints, medtem ko Olimpija za čim boljše izhodišče gostuje na Poljskem pri Jagiellonii. Vse tekme zadnjega kola so se začele ob 21. uri. Trenerja slovenskih klubov Albert Riera (Celje) in Victor Sanchez (Olimpija) sta se odločila za bolj ali manj pričakovana imena.

Celjani za napredovanje v izločilne boje potrebujejo zmago proti ekipi The New Saints, ki je s tremi točkami na lestvici na 32. mestu. Celje je doslej za zmago proti Istanbulu Basaksehirju ter remi proti Jagiellonii po petih tekmah zbralo štiri točke. Na drugi strani si je Olimpija že zagotovila vsaj dodatni tekmi za preboj v osmino finala. Majhne pa so možnosti, da bi se uvrstila neposredno med 16 najboljših.

Po prvem polčasu ni prišlo do spremembe, pri čemer je bilo veliko bolj živahno na Štajerskem, kjer so Celjani dvakrat zaostajali za Valižani in jih dvakrat rokohitrsko ujeli.

Jagiellonia – Olimpija 0:0

Olimpija (3-4-3): Vidovšek; Munamedbegović, Ratnik, Pedreno; Sualehe, Pinto, Doffo, Silva; Brest, Florucz, Blanco.