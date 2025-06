Domžale prekinile sodelovanje z Žlogarjem

Nogometni prvoligaš Domžale, ki je v zadnjih dneh dobil nove, tuje vlagatelje, bo imel novega trenerja. Kot so sporočili iz kluba, so se namreč sporazumno razšli z dosedanjim strategom Antonom Žlogarjem. Ta je v Domžale prišel konec aprila.

»Gospodu Žlogarju se zahvaljujemo za prevzeto odgovornost v zahtevnih trenutkih za klub, kot tudi za profesionalnost in predanost, ki ju je izkazal v času svojega mandata,« so zapisali pri Domžalah, ki so pod Žlogarjevim vodstvom po dodatnih tekmah obstali v prvoligaški konkurenci.

Pred dnevi se je po 15 letih od kluba poslovil tudi Matej Oražem, ki je opravljal različne funkcije, med drugim tudi naloge športnega direktorja in izvršnega direktorja.

Po novem bo vodenje poslov ob tranziciji vodil Slaven Marasović.