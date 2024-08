Elsner s porazom začel kariero pri Reimsu

Slovenski strokovnjak Luka Elsner bo tudi v sezoni 2024/25 edini slovenski predstavnik v elitni francoski nogometni ligi. Elsner, ki se je po prejšnji sezoni iz Le Havra preselil k Reimsu, je s slednjim uvodoma gostil Lille in izgubil z 0:2.

Lille z 241 milijoni evrov vrednosti po Transfermarktu sodi v prvo peterico v francoski eliti, Reims je v tem pogledu s 106 milijoni na robu deseterice, vloga favorita je bila tudi zaradi tega na strani gostov.

A nogometno dogajanje in razmerja moči je kmalu po začetku tekme, natančneje v 11. minuti, zasenčil hud prekršek. Domači nogometaš Abdoul Kone je z grozovitim naletom za rdeči karton podrl Angela Gomesa. Ta je nezavesten obležal. Tekmo so prekinili za več kot pol ure ter pomagali nogometašu, ki so ga nato zavestnega odpeljali v bolnišnico.

Bafode Diakite je ob koncu prvega polčasa unovčil številčno premoč Lilla za vodstvo z 1:0, zmago pa je potrdil eden kandidatov za najboljšega strelca lige Jonathan David v 93. minuti.

Pred tem je Marseille, ki sodi v skupino največjih izzivalcev PSG za naslov prvaka, s 5:1 zmagal na gostovanju pri Brestu. Mason Greenwod je dosegel dva gola, prav tako Luis Henrique, enega pa je za zmagovalce dodal Elye Wahi iz enajstmetrovke. Greenwood in Wahi sta poleti okrepila Marseilla za 26 oziroma 25 milijonov evrov.

Že v petek je branilec naslova in znova prvi favorit za naslov Paris Saint-Germain v gosteh s 4:1 odpravil Le Havre.