Matjaž Kek: Tekma je najboljši test

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 18. uri v Stožicah igrala pripravljalno tekmo z Armenijo, kar bo njen predzadnji test pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčijo. V slovenskem taboru hvalijo dobro vzdušje, je pa selektor Matjaž Kek potožil nad rahlimi težavami nekaterih igralcev. A kot pravi, bo Armenija pravi test.

»Tekma proti Armeniji bo kot zaključek delovnega tedna. Od srede se je nabralo kar nekaj treninga, kar smo tudi načrtovali. Tekma pa je najboljši test. Pripravljalna tekma za EP pa je sploh lahko nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Kek. Pojasnil je, da so v štabu analizirali igro Armenije, ter poudaril, da so bili Armenci vse do konca tudi v igri za nastop na EP. A razkril je, da bodo vendarle malce premešali sicer "»standardno« postavo, da bi obvarovali nekatere načete igralce.

Jasno je že, da na tekmi ne bo igral Žan Celar zaradi težav z gležnjem, tekmo pa bodo verjetno iizpustili tudi Miha Blažič, Benjamin Šeško, Benjamin Verbič in Petar Stojanović.

»Priložnost bodo tako dobili nekateri drugi. Iščemo pa agresivnost, duel, hitre prehode. Mislim, da bo Armenija pravi tekmec za vse to," je dejal Kek, ki ima zdaj na Brdu vse igralce s širšega seznama, ob Celarju sta prišla tudi David Brekalo in Nino Žugelj. Malce je potarnal tudi nad fizično pripravo nekaterih, prav tako bi rad videl nekaj več pri določenih tudi na zadnjih treningih. Do 7. junija bo moral zmanjšati število igralcev na 26. Kot pravi, upa, da bo odločitev težka in da ne bodo izbora narekovale poškodbe. Tudi z Josipom Iličićem je za zdaj zadovoljen. »Dobil sem točno tisto, zaradi česar je bil vpoklican.«

V zadnjih dneh so v nogometnem svetu vesti vse bolj povezane tudi z nogometno tržnico, del katere je v slovenski reprezentanci predvsem Šeško, ki se mu obeta velik prestop. »To so stvari, s katerimi je treba živeti. Ko se začnejo v javnosti obračati milijonske številke, potem si zamislite, kaj se dogaja zadaj,« je glede tega, koliko prestopni rok vpliva na »glave igralcev«, povedal Kek in opozoril, da EP ne bo dovolilo polovičarstva.

Adam Gnezda Čerin je sklenil sezono pri Panathinaikosu, zdaj je pred njim reprezentančni izziv. FOTO: Instagram

»To se zelo hitro kaznuje. Upam, da se fantje zavedajo tega. Je pa vse to del naše igre. Poudariti je treba tudi to, da če želiš biti na tej ravni, se moraš tega naučiti. Luka Dončić, Tadej Pogačar in podobni so ves čas na prvih straneh in pod pritiskom. Tu se vidi tudi kakovost okolice fantov in samega karakterja fantov. Da pa se zanimajo za nekoga veliki klubi in se omenjajo milijoni, je to na nek način tudi pohvala za naš strokovni štab,« je še dodal Kek.

Vezist Adam Gnezda Čerin je tudi pohvalil vzdušje v ekipi in izpostavil dobre in intenzivne treninge. »Vsi smo veseli, pričakujemo EP, kar bo velik izziv na nas. Na pripravljalnih tekmah želimo najprej zmagati, a tudi preizkusiti nekatere stvari, ki nam bodo prav prišle na EP,« je povedal član Panathinaikosa. O Armeniji je dodal, da je spoštovanja vredna ekipa: »Brez podcenjevanja. Tudi sami smo dobili opozorilo na Malti. Če nisi pravi, imaš težave. Tako da - maksimalna osredotočenost na jutrišnjo tekmo.«

Slovenija, ki jo nato v soboto ob 15. uri v Stožicah čaka še obračun z Bolgarijo, se z Armenijo še ni pomerila. Slovenci so na lestvici Mednarodne nogometne zveze 57., Armenci pa 95.