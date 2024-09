Griezmann objavil konec reprezentančne kariere

Francoski nogometni zvezdnik Antoine Griezmann je pri 33 letih objavil konec reprezentančne kariere. Soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu, ki je za galske peteline zaigral na 137 tekmah in dosegel 44 golov, je novico sporočil preko družbenih omrežij.

»Zapiram to poglavje svojega življenja s srcem, polnim spominov. Hvala za to veliko avanturo v treh barvah in se vidimo kmalu,« je ob slovesu od francoske trobojnice na omrežju X zapisal Griezmann. Več golov od njega so za Francijo dosegli le Olivier Giroud, Thierry Henry in Kylian Mbappe.

Griezmann je v reprezentanci debitiral ob zmagi z 2:0 proti Nizozemski marca 2014. Štiri leta pozneje je s Francijo v finalu proti Hrvaški (4:2) postal svetovni prvak, ko je bil eden od strelcev. Ob tem je igral tudi v finalu eura 2016 in mundiala 2022, leta 2020/21 pa je osvojil ligo narodov.

Svojo zadnjo reprezentančno tekmo je odigral v začetku julija ob porazu z 1:2 v Münchnu v polfinalu evropskega prvenstva proti kasnejšim evropskim prvakom Špancem. Griezmann je v drugem polčasu vstopil kot menjava, a mu ni uspelo zrežirati zasuka.

Njegova pogodba z Atletico Madridom velja do poletja 2026. Ta teden bo selektor Didier Deschamps objavil reprezentančni seznam za tekme v ligi narodov.