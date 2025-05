Iz Francije v ligo prvakov še Marseille in Monaco

Klubi v elitni francoski nogometni ligi so odigrali predzadnje, 33. kolo. Toulouse je brez pomoči Mihe Zajca gostil Lens in igral 1:1. Za nobenega od teh dveh klubov tekma ni bila posebej pomembna, zato pa sta si ligo prvakov ob prvaku PSG zagotovila še Marseille in Monaco.

Paris Saint-Germain (81 točk), ki bo igral tudi v finalu lige prvakov, je francoski naslov osvojil že pred časom, tokrat pa je gladko zmagal s 4:1 tudi na gostovanju pri bodočem drugoligašu Montpellieru. Junak tekme je bil Gonçalo Ramos s tremi zadetki.

Na drugem mestu na lestvici je Marseille, ki je gostoval pri Le Havru, kjer je bila v drugem polčasu tekma za pol ure prekinjena zaradi navijaških izgredov. Amine Gouiri je za goste zadel dvakrat, enkrat pa Mason Greenwood, drugi strelec prvenstva.

Marseille je zdaj pri 62 točkah, točko manj ima Monaco, ki je z 2:0 odpravil sedmouvrščeni Lyon. Takumi Minamino in Denis Zakaria sta zadela v drugem polčasu ter tako poskrbela za to, da bo ekipa iz kneževine v prihodnji sezoni igrala v ligi prvakov.

Nica, Lille in Strasbourg se bodo potegovali za četrto mesto, ki vodi v kvalifikacije za ligo prvakov. Tokrat so vsi doživeli poraze in ostajajo pri 57 točkah. Nica je izgubila pri Rennesu z 0:2, Lille pri Brestu z 1:2, Strasbourg pa pri Angersu prav tako z 1:2.

Peto mesto sicer vodi v evropsko, šesto pa v konferenčno ligo.