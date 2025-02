Iztok Puc iz Banjaluke do svetovnega velikana

V nadaljevanju preberite:

Banjaluka ni le glavno mesto Republike Srbske, je tudi mesto slovenskih nogometnih fantov! Tudi v sinočnjem prvem dvoboju med domačim Borcem in ljubljansko Olimpijo v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v osmino finala konferenčne lige sta bila v domačem moštvu dva Slovenca, Sandi Ogrinec in Gregor Bajde. Oba nekoč vijolična nogometaša, ki sta imela jeseni še družbo v tretjem Mariborčanu Aleksu Pihlerju, nista skrivala zadovoljstva nad tem, da ju je nogometna pot zanesla tudi v Bosno in Hercegovino.

Pred leti je za Borac že igral zdajšnji športni direktor Kopra Ivica Guberac, v prejšnji sezoni tudi Janez Pišek. Toda najslavnejši slovenski nogometaš pri Borcu prihaja še iz obdobja nekdanje Jugoslavije. Ljubljančan Suad Beširević.

Za Bajdeta se banjaluško nogometno poglavje ni začelo po željah, toda kljub vsemu ga je mesto s približno 250.000 prebivalci ob reki Vrbas navdušilo. Še posebej sproščeno življenje in bliskovit razvoj.

Nekoč tudi eno od najbolj rokometnih mest v Jugoslaviji je v enega od najboljših rokometašev na svetu vzgojil Šoštanjčana Iztoka Puca, zagotovo najslavnejšega Slovenca v Banjaluki. Za njim tudi Slovenjgradčana Tetteyja Banfra.