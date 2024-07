Izvrstni Kanadčani v bitki za medalje

Pred sredino prvo polfinalno tekmo Cope Americe, na kateri se bosta pomerili nogometni reprezentanci Argentine in Kanade, sta se v takšnem položaju, kot v katerem so Kanadčani, znašli le dve državi. Kanadska reprezentanca igra kot povabljenka na južnoameriškem turnirju, na katerem igra sploh prvič. Pred njo sta se iz skupinskega dela tekmovanja kot debitantki na turnirju prebili le Mehika in Honduras.

Mehičani so na prvi izvedbi Cope Americe, na kateri so organizatorji dovolili nastop državam gostjam, torej ne iz orginalne deseterice držav, ki sestavljajo Južnoameriško nogometno zvezo, prišli do finala. Na zadnji stopnički so jih premagali Argentinci z 2:1. Mehika je na Copi Americi od leta 1993 zaigrala še desetkrat, letos pa je izpadla v skupinskem delu. Leta 2001 je podoben podvig uspel Hondurasu, ki je v svojem edinem nastopu na turnirju prišel do tretjega mesta. V četrtfinalu so Hondurašani z 2:0 premagali Brazilce, v polfinalu so bili od njih boljši Kolumbijci, po streljanju enajstmetrovk proti reprezentanci Urugvaja pa so si zagotovili bronasto medaljo.

Na Copi Americi nastopili tudi Japonci in Katarci

Kanada je deseta država povabljenka na turnir. Najpogosteje so povabljene reprezentance iz nogometne zveze Concacaf, dvakrat, leta 1999 in 2019, je na turnirju igrala Japonska, pred petimi leti pa je nastopila tudi reprezentanca Katarja. Na turnirjih Concacafa je Kanada slavila dvakrat, nazadnje leta 2000, prvič leta 1985.

Kanada se je na letošnjem turnirju z Argentino pomerila že v skupinskem delu tekmovanja. Takrat so bili Argentinci uspešnejši in slavili z 2:0. Zmaga proti Peruju in remi proti Čilu sta bila dovolj za kanadsko uvrstitev v naslednji del tekmovanja. V četrtfinalu so po streljanju enajstmetrovk premagali Venezuelce. »Na koncu ste videli, kako močna je ekipa; enotna,« je dejal kanadski selektor Jesse Marsch. »Tudi pri kazenskih strelih, ko sta se vratar in strelec vsakič menjala, je enotnost, ki jo ima skupina, neverjetna.«

Jesse Marsch je kanadski selektor postala maja letos. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Polfinalna tekma med Argentino in Kanado bo v noči na sredo, dan kasneje pa se bosta pomerili še reprezentanci Urugvaja in Kolumbije.