Jan Oblak in druščina vedno bolj izgubljajo korak z vodilnima

Nogometaši Atletico Madrida v zadnjem mesecu in pol vidno nazadujejo. Po izpadu iz lige prvakov ter iz boja za prvaka tako v ligi kot v pokalu so izbranci Diega Simeoneja v 34. kolu domačega prvenstva doživeli novo razočaranje. V Vitorii-Gasteizu so proti Alavesu osvojili le točko.

Tekma se je končala brez zadetkov, tako Jan Oblak kot njegov kolega na drugi strani Antonio Sivera pa nista bila preveč zaposlena. Atletico Madrid ima ob tekmi več devet točk zaostanka za vodilno Barcelono in pet za Real Madridom na drugem mestu. Hkrati ima sedem točk več od četrtega Athletic Bilbaa.

Katalonci bodo s praktično rezervno zasedbo danes ob 21. uri gostovali pri zadnjeuvrščenem in že odpisanem Valladolidu, Real Madrid, ki ga pestijo poškodbe obrambnih igralcev, pa bo v nedeljo ob 14. uri gostil Celto Vigo.

Atletico Madrid je v zadnjih dveh mesecih v treh različnih tekmovanjih zabeležil pet porazov, tri neodločene izide in zgolj tri zmage.

V zadnjih štirih kolih španskega prvenstva bo igral z Real Sociedadom, Osasuno, Betisom in Girono.