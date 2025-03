Jose Mourinho Romanu Abramoviću: Plačaj in bodi tiho

Joseja Mourinha in Didfidera Drogbaja povezuje neizmerno zaupanje in spoštovanje. Portugalec je v enem od pogovor razkril, kako je leta 2004 prepričal takratnega lastnika Chelseaja Romana Abramoviča, da je »blagoslovil« prihod postavnega napadalca iz Slonokoščene obale.

»Ko sem mu omenil, da želim Drogbaja, me je vprašal: ’Kdo? Koga želite pripeljati? Ob vseh drugih slavnih napadalcih sem mu odgovoril Drogba. ’Kdo je on? Kje igra?’ Rekel sem, gospod Abramovič, plačajte in bodite tiho,« se 62-letni trener Fenerbahčeja spominja trenutka, ki je za Chelsea pomenil zgodovinski prestop.

Ruski oligarh Roman Abramović je Chelsea popeljal med največje in najuspnejše klube na svetu. FOTO: Ben Stansall/AFP

Drogba takrat ni bil več mlad, iz Marseilla je ob odškodnini 27 milijonov evrov odšel star 27 let, a je v naslednjih osmih sezonah postavni napadalec postal Chelseajeva legenda. Skupno je zdaj 47-letni Drogba osvojil štiri naslove angleškega prvaka, leta 2012 je v Münchnu popeljal modre do naslova evropskega prvaka, zanje pa je v premier league igral na 254 tekmah in zabil 104 gole.