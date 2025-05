Ko je v finalu sodil István Kovács, so se veselili Italijani

»Izjemno sem počaščen, da sem bil izbran za to prestižno tekmo. To je resnično priznanje trdemu delu in predanosti, ki sem ju vložil v svojo kariero. Veselim se sojenja temu, kar obeta biti vznemirljiv finale,« se je odzval István Kovács, potem ko ga je sodniška komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) imenovala za glavnega varuha nogometnih pravil v letošnjem finalu lige prvakov.

Romunski sodnik je v tej sezoni sodil sedem tekem lige prvakov, vključno z odmevno povratno tekmo osmine finala med Liverpoolom in Paris Saint-Germainom 11. marca, ko so Parižani na stadionu Anfield Road po izvajanju enajstmetrovk izločili angleškega prvaka s skupnim izidom 5:1.

Tudi takrat smo spremljali Kovácsevo avtoritativno in dosledno sojenje, ki mu je zagotovo prineslo odločilno naklonjenost šefov, da mu zaupajo glavno vlogo na največji klubski tekmi na planetu. Sodniško komisijo Uefe sicer vodi Italijan Roberto Rosetti, eden izmed štirih članov je tudi Slovenec Vlado Šajn, ob njem so še Čehinja Dagmar Damková, Nizozemec Björn Kuipers in Španec Carlos Velasco Carballo.