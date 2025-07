Koper po hitrem šoku v velikem slogu izločil Željezničar

Bonifika je po dolgih letih dočakala spektakel in veliko zmagoslavje koprskih nogometašev. Z izjemno bojevito predstavo so Koprčani v zadnjih minutah prvega polčasa izpeljali veliki preobrat in zabili tri gole. Gostje so prvi zadeli z bele točke, ko je najslabši možna tekmi ciprski sodnik Menelaos Antoniou dosodil prekršek po posredovanju Maja Mittendorferja nad nekdanjim članom Radomelj Madžidom Šošićem.

Ciprčan ni bil kos nalogi, k sreči so bili Koprčani dovolj nabrušeni in izzvani. Odlični Josip Iličić je prevzel vajeti igre v svoje roke in bil glavni režiser za preobrat, po katerem se gostje iz Sarajeva niso več opomogli. Niti podpora 3000 uglašenih gostujočih navijačev ni mogla oživeti svojih ljubljencev, ki so le zaradi povsem izgubljenega sodnika Antoniouja še ohranjali upanja o novem preobratu. Gostom je vidno zmanjkovalo moči.

Koprčani so dosegli veliko evropsko zmago in se že veselijo naslednjega izziva ter dvoboja z norveškim Vikingom. Foto Facebook

Koprčani so si zaslužili stoječe ovacije dobrih 1000 domačih privržencev in napredovanje ter dvoboj proti Vikingu iz Stavangerja. Prva tekma bo v četrtek na Norveškem.

Koper – Željezničar 3:1 (3:1), naprej Koper s 4:2

Strelci: Mijailović (44.), Manseri (45+1.), Longonda (45.+6.); Krpić (26., 11-m).

Koper: Jurhar, Pabai, Curcio, Tomek, D. Jurić (od 58. Omladić), Mittendorfer, Mijailović, Matondo (od 89. JOvanović), Iličić (od 90. Bohar), Longonda, Manseri (od 90. Čeliković).

Željezničar: Muftić, Alić (od 78. Obradov), Karamarko, Krpić (od 46. Jaganjac), Lagumdžija, Šošić, Cvetanoski (od 71. Šabić), Joao Erick, Troupee, Seedorf, Pejić (od 46. Boljević).