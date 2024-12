Kraljevi klub ni imel težav na poti do pokala

Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci letošnje izvedbe medcelinskega pokala. Evropski prvak je v finalu v Lusailu premagal mehiško Pachuco, prvaka Severne in Srednje Amerike ter Karibov, s 3:0 (1:0). Strelci so bili Kylian Mbappe, Rodrygo in Vinicius Junior.

Španski nogometni velikan je osvojil novo lovoriko, ki mu je obenem v blagajno prinesla še 4,8 milijona evrov. Madridčani so devetič slavili v tem medcelinskem tekmovanju, imajo štiri medcelinske pokale (1960, 1998, 2002, 2024) ter pet zmag na klubskem svetovnem prvenstvu (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

Za Real je bila to edina tekma na letošnjem medcelinskem pokalu, ki bo s prihodnjim letom spet klubsko svetovno prvenstvo in to z 32 klubi, medtem ko je Pachuca najprej ugnala južnoameriškega prvaka Botafogo s 3:0, v finale pa napredovala po zmagi s 6:5 po enajstmetrovkah proti afriškemu prvaku Al Ahlyju.

FOTO: Karim Jaafar/AFP

Po ne posebej razburljivih prvih 35 minutah, ko gledalci niso videli nevarnega poskusa, so Madridčani povedli v 37. minuti s svojim prvim strelom v okvir vrat. Po lepo izpeljani akciji je iz bližine zadel Kylian Mbappe.

Francoski napadalec je bil vpleten tudi v drugi Realov zadetek. Bil je podajalec pri golu Rodryga, ki je natančno meril z roba kazenskega prostora v 53. minuti.

V 71. minuti je Pachuca zapravila eno svojih lepših priložnosti, ko je z glavo malce previsoko sprožil Salamon Rondon. V 84. minuti pa je Vinicius Junior postavil piko na i Realovi zmagi, ko je unovčil enajstmetrovko po prekršku nad Lucasom Vazquezom.

Real Madrid – Pachuca 3:0

Stadion Lusail, gledalcev 67.249, sodniki: Valenzuela, Urrego, Moreno (vsi Venezuela).

Strelci: 1:0 Mbappe (37.), 2:0 Rodrygo (53.), 3:0 Vinicius Junior (84./11 m).

Real Madrid: Courtois, Vazquez (od 88. Asencio), Garcia, Rüdiger, Bellingham (od 88. Güler), Camavinga (od 62. Ceballos), Valverde, Tchouameni, Vinicius Junior, Mbappe (od 62. Diaz), Rodrygo (od 70. Modrić).

Pachuca: Moreno Luna, Barreto, Gonzalez, Rodriguez (od 75. Sanchez), Micolta, Pedraza, Deossa (od 89. Hernandez), Bautista (od 75. Mena), Montiel, Idrissi (od 88. Figueroa), Rondon.

Rumena kartona: Pedraza, Rondon.

Rdeči karton: /.