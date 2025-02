Lekarnarji rešujejo prvenstvo, bo Harry Kane odločil prvenstvo?

V torek in sredo bomo dobili še zadnjih osem udeležencev osmine finala lige prvakov, konec tedna pa bodo imeli najbolj zahtevno delo nogometaši Bayerna, Manchester Cityja in Juventusa. Bavarci bodo v današnjem večernem terminu gostovali pri najbližjih zasledovalcih in branilcih naslova iz Leverkusna.

Bayern je v play-offu lige prvakov zmagal pri Celticu z 2:1, čeprav je ob koncu precej trpel. Borbeni Škoti trdijo, da v torek na Allianz Areno ne bodo prinesli bele zastave. Na roko jim gre, da bo nemški velikan imel težek izziv, na katerem Vincent Kompany ne bo mogel odpočiti nosilcev igre. Njegov tekmec na klopi Xabi Alonso bo storil vse, da jim zagreni življenje. Če bi Bayer dobil derbi, bi zaostanek znižal na pet točk. Če bi zmagali gostje, bi ušli na neulovljivih 11.

»Naporen urnik ne bi smel igrati vloge, vendar jo lahko. Vajeni smo težkega ritma in mentalno pripravljeni. Zato imamo širok kader, ob tem ta čas nimamo težav s poškodbami. Zato ne bom rekel, da tekma prihaja ob nepravem času,« izgovorov ne išče Kompany, ki se zaveda moči lekarnarjev: »Tekmo težko pričakuje vsa Nemčija. Zavedamo se, da je Bayer v zadnjih 18 mesecih izgubil samo eno ligaško tekmo (31. avgusta je Leipzig prekinil niz 35 tekem brez poraza; op. p.). To pove veliko o tem, kako dobro dela. Nikdar ne veš, kaj naj pričakuješ od Leverkusna, vemo pa, da bo tekma kakovostna in intenzivna. Naš cilj je zmaga, če jo bomo dosegli, bo lep vikend.«

Pep Guardiola je ostal tudi brez Jacka Grealisha. FOTO: Oli Scarff /AFP

Oči bodo uprte v Harryja Kana, ki je z naskokom najboljši strelec lige, na 19 tekmah je dosegel 21 golov, za njim sta Omar Marmoush (Frankfurt, 15) in Patrik Schick iz Leverkusna (14).

Bayer je spočit, saj si je zagotovil neposredno napredovanje v ligi prvakov in se lahko osredotoči samo na derbi. Proti Bayernu ni izgubil na petih tekmah, odkar je ekipo oktobra 2022 prevzel Alonso, nekdanji član Liverpoola. Nazadnje ga je z zmago z 1:0 v Münchnu izločil iz nemškega pokala. »Na nek način je rivalstvo med Bayerjem in Bayernom v zadnjih letih podobno tistemu med Liverpoolom in Manchester Cityjem. Če hočeš biti prvi, moraš imeti skoraj popolno sezono, ker tekmec ne popušča,« je dal zanimivo primerjavo Kompany, nekdanji igralec Cityja.

Guardiola v dilemi

Ko smo pri sinjemodrih Pepa Guardiole, tudi njih čaka zahteven test pred tekmo v Madridu, kjer bo lovil zaostanek z 2:3 proti Realu. Angleški prvaki bodo gostili vse boljši Newcastle, neposrednega tekmeca v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Oba imata po 41 točk, dve manj od četrtouvrščenega Chelseaja. Guardiola je v dilemi, ali naj da vse na mizo, ali naj varčuje z močmi za sredo. Lahko se dvojno opeče. Za nameček je izgubil Jacka Grealisha in Manuela Akanjija. Real bo gostoval pri Osasuni, na njegov spodrsljaj čaka Atletico Jana Oblaka, ki v la ligi zaostaja samo za točko.

Juventus in inter bosta odigrala pomemben derbi. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Napeto je tudi v Italiji, kjer se je Inter približal Napoliju na točko. Nedeljski večer prinaša »derby d'Italia«, črno-modri iz Milana bodo gostovali v Torinu pri Juventusu, ki mrzlično lovi četrto mesto, v sredo pa bo branil šibko prednost z 2:1 pri PSV za nadaljevanje evropske sezone.