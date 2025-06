Luka Elsner novi trener Cracovie

No, vsak turist, ki je bil v Krakówu, ve, da je to eno najlepših, če ne celo najlepše poljsko mesto. Nekdanja prestolnica Poljske seveda premore več nogometnih klubov, v prvi ligi (ekstraklasi) igra Cracovia, petkratni poljski prvak, nazadnje daljnjega leta 1948, drugoligaš Wisła Kraków, v letošnji sezoni se ponovno skozi kvalifikacije ni prebil v elitni razred, je bil poljski prvak trinajstkrat. Wisła ima tudi mnogo večjo navijaško bazo.

Cracovia je sezono 2024/25 v ekstraklasi končala na 6. mestu, to seveda ni slabo, a ji je jeseni še bolje kazalo. Po polovici prvenstva je bila na 4. mestu, spomladanske neprepričljive igre pa so klubsko vodstvo prepričale, da ne obdrži trenerja Dawida Kroczka. Šesto mesto je sicer bilo precejšen napredek, saj je bila Cracovia v sezoni 2023/24 trinajsta. Vendar ta rezultat ni zadovoljil vodstva kluba, ki si je želelo, da bi ekipa pridobila pravico do nastopa v konferenčni ligi. Novi trener naj bi ta cilj dosegel. Vzporedna zgodba v Franciji je ta, da je Reims v krčevitem boju za obstanek februarja odpustil slovenskega trenerja Luko Elsnerja, a je Reims vseeno v dodatnih kvalifikacijah bil slabši od Metza in bo v novi sezoni igral v drugoligaški konkurenci.

Vsi mediji iz Krakówa so bili na njegovi predstavitvi. FOTO: Lukasz Zoladz

Kako lahko povežemo ti zgodbi? Novi trener Cracovie je namreč ... Luka Elsner. Slednjega je klubski predsednik Mateusz Dróżdż že uradno predstavil na novinarski konferenci, Elsner pa bo po Anteju Šimnudži, ki je jeseni katastrofalni Śląsk Wrocław skoraj uspel čudežno obdržati v ekstraklasi, novi slovenski trener v poljskem nogometu. »Ko sem prišel, sem videl, da je vse odlično zastavljeno. Všeč mi je bilo tudi vzdušje, dejstvo pa tudi je, da je Cracovia najstarejši klub na Poljskem z bogato zgodovino. Upam, da bomo zaradi močnih temeljev lahko zgradili uspešno ekipo,« je uvodoma dejal Luka Elsner, ki se je opravičil, ker na predstavitvi ni govoril v poljskem jeziku. Govori sicer sedem jezikov, obljubil pa je, da se bo hitro naučil poljščine.

Brat je bil poljski prvak

»Všeč mi je bilo, kako je ekipa Cracovie igrala preteklo sezono, še posebej bi pohvalil odlično vzdušje na tribunah. Imel sem globok občutek, da lahko vplivam in pomagam igralcem, da se dvignejo na višjo raven. Sem tudi ljubitelj zgodovine mesta in kluba. Po ogledu večih tekem iz pretekle sezone moram priznati, da ima Cracovia velik potencial za uspeh, tako v smislu gradnje ekipe kot organizacije. Mislim na štadion in vadbeni center, ki sta na visoki ravni. Že prej sem imel priložnost delati v najstarejšem športnem klubu v Franciji (Le Havre, op. p.), zato vem, kaj pomeni delo na tako simbolno pomembnem mestu. Rad bi se zahvalil tudi Dawidu Kroczku za njegovo delo in zahvaljujoč njegovemu osebju lahko začnem z dobrega položaja,« je še menil 42-letni Elsner, ki ima bogato trenersko športno pot že v Belgiji in Franciji. Je pa pripomnil, da bo ena prvih nalog izboljšanje obrambne igre Cracovie.

»Pogovori so potekali gladko, res smo izbrali najboljšega možnega trenerja. Ko smo se z Elsnerjem prvič srečali, smo takoj začutili energijo, ki nam je omogočila začetek sodelovanja. Je trener z veliko izkušnjami, razvidno je, da zelo spoštuje delo, je profesionalen, osredotočen na ekipne cilje, ne na posamične, in pred katerim menim, da je dobro obdobje v Cracovii,« je dodal predsednik krakówskega kluba Mateusz Dróżdż. No, zanimivo je, da je Lukov mlajši brat Rok Elsner nogomet na svoji športni poti igral tudi na Poljskem in leta 2012 postal prvak s Śląskom iz Wroclawa.