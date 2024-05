Manchester United presenetil City

Nogometaši Manchester Uniteda so zmagovalci pokala FA. V finalu so v Londonu z 2:1 premagali favorizirane mestne tekmece, sicer angleške prvake, nogometaše Manchester Cityja. S tem so jim preprečili, da bi kot prva ekipa dve sezoni zapovrstjo osvojili dve najbolj cenjeni angleški lovoriki.

Za United je 13. naslov v tem tekmovanju in prvi po letu 2016. Zanimivo bo videti, ali bo tudi rešil trenersko mesto Eriku ten Hagu, ki je s svojo ekipo lani v finalu istega tekmovanja izgubil, je pa prvo lovoriko s klubom lani osvojil v ligaškem pokalu.

United si je zmago zagotovil v prvem polčasu. Najprej je v 30. minuti Alejandro Garnacho izkoristil nesporazum Joška Gvardiola in vratarja Stefana Ortege, Hrvat je z glavo podajal Nemcu, a poslal žogo čezenj, Garnacho pa jo je le potisnil v mrežo. Devet minut pozneje je vodstvo po lepo izvedenem protinapadu povišal Kobbie Mainoo.

V drugem delu je United odbijal vse napade tekmecev do 87. minute, ko je zaostanek znižal Jeremy Doku. A to je bilo tudi vse, kar je uspelo Cityju, ki je pred tem zapravil nekaj priložnosti, Erling Haaland je tudi zadel okvir vrat.