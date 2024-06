Hitra obdelava prejetih naročil je pogoj za dobro prodajo

V nadaljevanju preberite:

Obdelava naročil je eden od najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši del poslovanja slehernega podjetja. Na koncu je prav izpolnjevanje naročil temelj ustvarjanja prihodkov in dobička. Toda obdelava naročil lahko zahteva (pre)veliko časa in v poslovanje vnaša neučinkovitost, zlasti če izpolnjevanje naročil poteka ročno.

Številna podjetja na obdelavo naročil gledajo zgolj kot na nujen strošek poslovanja in niti ne pomislijo na potencialne prihranke, ki bi izvirali iz racionalizacije in avtomatizacije tega procesa. Mnogi še vedno obdelujejo naročila z ročnimi postopki, ki vključujejo potrebo po tiskanju papirnatih kopij naročil, pošiljanju ali prenašanju kopij teh naročil po oddelkih in ročnem spremljanju procesa izpolnjevanja – vse to ob obveščanju zaposlenih, vpletenih v delovanje dobavne verige, o tem, kaj je treba narediti in kdaj.