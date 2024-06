(FOTO) Slovenski navijači pripravili veselico v Stuttgartu

Navijači Danske in Slovenije so se že v soboto in danes zbirali v središču mesta. Na tekmi naj bi bilo 12.000 Slovencev, po mestu pa po napovedih še precej več. Na Schlossplatzu, kjer je uradna navijaška cona, in v sosednjih ulicah v središču Stuttgarta so se v zadnjih dneh zbirali navijači različnih reprezentanc, od Nemčije, Italija, Albanije, Hrvaške, Škotske in drugih, poseben čar pa je druženje imelo za danske in slovenske navijače.

FOTO: Leon Vidic

Ti bodo danes pospremili tekmo prvega kroga v skupini C. Če so danski navijači večinoma prepričani, da bo zmaga njihova, je ob nekaterih, kot si pravijo, realistih, večina optimistov tudi na slovenski strani.

FOTO: Leon Vidic

Izid 3:1 za Slovenijo je napovedala tudi Mateja Vodiškar. Nekdanja novinarka, zdaj raziskovalka na univerzi Hohenheim, je v Stuttgartu v vlogi koordinatorke slovenskih društev v Nemčiji, soorganizirala je tudi posebno druženje za slovenske navijače v bližini uradne navijaške cone.

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic

»Že dolgo smo vedeli, da bo večina dogodkov za slovenske navijače potekala v Münchnu, tam jih tudi največ pričakujemo, ampak se nam je zdelo škoda, da v Stuttgartu ne bi organizirali prav ničesar, saj naj bi poleg tistih 10.000 Slovencev, ki bodo na stadionu, sem prišlo še vsaj 10.000 do 15.000 drugih slovenskih navijačev, ki bodo tekmo spremljali v mestu,« je pojasnila Vodiškarjeva.

FOTO: Leon Vidic

Pojasnila je, da so jim pri organizaciji šli na roko v enem izmed lokalov. Čeprav sprva niso vedeli, kaj naj pričakujejo, se je to prek družbenih omrežij in drugih kanalov hitro razvedelo. »Tako da je bilo že včeraj tu veliko Slovencev,« je dejala Vodiškarjeva, ki v Nemčiji živi in dela 12 let, dve leti pa je prav v Stuttgartu.

FOTO: Leon Vidic

»Včeraj nas je bilo čez dan še malo strah, ker je bil Stuttgart poln danskih in hrvaških navijačev, proti večeru pa smo Slovenci pokazali pravi obraz. Krasno vzdušje je, obuja lepe spomine, saj je podobno, kot ko smo leta 2000 organizirali druženje v Amsterdamu (na EP 200; op. STA),« je zaključila.

FOTO: Leon Vidic

Predvsem v uradni coni je bilo precej Slovencev, so pa nemški sosedi Danci bolj vpadljivi v svojih rdečih dresih in so tudi danes prednjačili po številu – kot se v Nemčiji spodobi, tudi dodobra založeni s pivom, a pri obojih je bila žeja še najmanjša skrb.