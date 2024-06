Vsak zakon je toliko dober, kakor to čutijo ljudje

V nadaljevanju preberite:

Ni prav, da bodo 1. julija prihodnje leto, ko bo ZZZS začel pobirati obvezni prispevek za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (DO), upokojenci za to plačevali odstotek od neto pokojnine, saj bodo vsi drugi plačevali prispevke od bruto zneskov, kot določa zakon o prispevkih za socialno varnost. »To je vdor v slovenski pokojninski sistem,« je na okrogli mizi o socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi na dnevih medgeneracijskega sožitja, ki jih organizira Zdus na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, poudarila Rosvita Svenšek, predsednica komisije za zdravstveno in socialno varstvo Zdusa. Če bo treba, bodo upokojenci zaradi tega šli tudi na cesto in organizirali proteste, je napovedala.

Med drugim so opozorili, da bi bilo treba prav zaradi pomanjkanja kadra uporabiti za to vse razpoložljive kadrovske potenciale in najti način, da bi lahko bili tudi upokojenci oskrbovalci družinskega člana in bi jih lahko vključili v neko obliko pomoči na domu. Vendar je bilo rečeno, da zakon tega ne dopušča, ker upokojenci niso na trgu dela. Dobro bi bilo najti neko obliko za delo upokojencev, tako bi lahko rešili problem pomanjkanja kadra in hkrati tistim, ki se komaj preživljajo s pokojnino, omogočili zaslužek. Upokojenci so tudi opozorili, da ne dobijo ustreznih informacij, katere storitve lahko ljudje pričakujejo v okviru dolgotrajne oskrbe.