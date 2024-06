Prvi korak Slovenije k uresničitvi sanj v Nemčiji

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši so v svojem prvem nastopu na letošnjem euru osvojili točko proti favoriziranim Dancem. Kateri slovenski športni as je pred tekmo na daljavo prek velikega zaslona pozdravil našo reprezentanco? Kakšna je bila pred to tekmo bilanca Danske na uvodnih tekmah evropskih prvenstev? Kaj je poudaril po koncu slovenski selektor Matjaž Kek? In kako je bilo z razmerjem moči na tribunah?