ManCity se je v Liverpoolu rešil v zaključku

Nogometaši Manchester Cityja so v 33. kolu angleške lige prišli do pomembne zmage v boju za uvrstitev v ligo prvakov. Na gostovanju v Liverpoolu proti Evertonu z igro niso navdušili, so se pa rešili v zaključku tekme, ko so dosegli oba gola.

Na drugi zaporedni tekmi se je med strelce vpisal Nico O'Reilly, natančen je bil v 84. minuti, ko se je pred golom znašel na pravem mestu po podaji Matheusa Nunesa, osem minut pozneje je končni izid postavil Mateo Kovačić.

Pred končnico, v kateri so moštvo Pepa Guardiole rešile menjave, je bil Everton nevarnejši, v prvem polčasu je James Tarkowski zadel tudi okvir vrat, v drugem pa so domači zapravili kar nekaj priložnosti.