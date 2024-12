Napoli zmagal v Vidmu, Atalanta ostaja na vrhu

Nogometaši Udineseja so v 16. kolu italijanske lige gostili drugouvrščeno ekipo prvenstva. Napoli je v Vidmu zmagal s 3:1. Vodilna Atalanta je pred tem slavila v Cagliariju z 1:0.

Videmčani so tekmo proti Napoliju dobro začeli in povedli v 22. minuti. Zadel je Florian Thauvin, ki mu je tik pred tem vratar gostov obranil enajstmetrovko. V drugem polčasu pa so gosti poskrbeli za zasuk, tega so zagotovili Romelu Lukaku, Lautaro Giannetti z avtogolom in Frank Anguissa.

Pri domačih je že v 34. minuti zaradi poškodbe moral iz igre slovenski reprezentant Sandi Lovrić, Jaka Bijol je igral vso tekmo, Davida Pejičića pa ni bilo v kadru Udineseja.

Atalanta, ki kaže zelo dobre predstave v sezoni, je v Cagliariju prav tako svoje delo opravila po pričakovanjih, osvojila je nove tri točke in bo ostala vodilna tudi po tem kolu. Nicolo Zaniolo je bil strelec v 66. minuti. Klub iz Bergama je z deseto zaporedno zmago v ligi postavil rekord Atalante.

Ob 20.45 bo še Juventus gostil zadnjeuvrščeno Venezio Domna Črnigoja.