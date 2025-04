Nisem več rosno mlad, želel sem le to, da bi igral čim več

V nadaljevanju preberite:

Med reprezentanti je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 21 let s šestimi goli izstopal najboljši strelec kvalifikacijske skupine Tio Cipot, ki v tej sezoni kot posojeni igralec Spezie nabira izkušnje in igralne minute pri severnih sosedih pri graškem GAK. Prekmurec je danes 22 let.

Je bil GAK pravilna izbira?

Z zastopnikom Amirjem Ružnićem smo iskali ustrezno možnost, kako in kje dobiti igralne minute ter izkušnje, kar najbolj potrebujem pri mojih letih. Želel sem si igrati, kar sem tudi dobil.

Vaš zastopnik Amir Ružnić je v Delovem podkastu VAR razkril, da ste izjemno nadarjen, da ima veliko ponudb drugih klubov, ampak da bi rad videl, da bi bili še bolj zagnani.

Drži me na kratko. Razumem ga in mu tudi povsem zaupam. On me vodi in usmerja. Vem, da mi želi le najboljše. Lahko rečem, da sva zelo povezana. Tudi odločitev o prestopu v GAK je bila skupna, navkljub drugim ponudbam in iz drugih držav. Meni je všeč v Gradcu, ker sem spoznal drugo okolje, drugo kulturo. Če pa sem iskren, obožujem življenje v Italiji in prav nič ne bi obžaloval vrnitve v Spezio.

Čeprav ste bili tam na stranskem tiru.

Saj nisem bil, le premlad sem bil. Da nisem dobil veliko priložnosti, nikakor ne bi krivil le trenerjev, izmenjalo pa se jih je kar pet. Morda jih tudi nisem dovolj izzval, prepričal, da zmorem več in si zaslužim več. Toda komaj sem prišel, prvič sem bil v tujini, bil sem še »zelen« in res je težko pričakovati, da bom kar naenkrat postal prvokategornik. Ko se zdaj oziram na to, kaj bi lahko naredil in kaj bi bilo lahko bolje, se le smejim. Takrat preprosto nisem bil dovolj zrel in izkušen.