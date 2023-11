Niti Dollar-rumma ni pokvaril sanjskega večera v Milanu

V nadaljevanju preberite:

Kakšno razliko lahko prinese 14 dni v nogometu. Oktobrski dvoboj na Parku princev med PSG-jem in Milanom (3:0) je bil povsem enostranski, v torkovi poslastici na San Siru pa je AC Milan pokazal mnogo boljši obraz. Zmaga z 2:1 na krilih neuničljivega Olivierja Girouda je bila zaslužena, rossoneri pa so potrdili, da v skupini smrti še niso rekli zadnje besede.

Nabito polne tribune kultnega (in dotrajanega) San Sira so napovedovale poseben večer v prestolnici Lombardije z vsemi tradicionalnimi vložki. Ko je v gol pritekel nekdanji ljubljenec občinstva, zdaj vratar PSG-ja Gianluigi Donnarumma, so nanj kot že mnogokrat začeli deževati zvitki ponarejenih dolarjev. Tifosi mu prestopa do danes niso oprostili, a Donnarumme to ni ustavilo, da ne bi bil najboljši posameznik Parižanov na zelenici.

Kaj so po tekmi povedali v obeh taborih? Kdo so bili izstopajoči posamezniki Milana? In kdo je ustavil superzvezdnika Kyliana Mbappeja? Preberite v nadaljevanju.