Rdečim vragom se leto 2006 danes ne sme ponoviti

V nadaljevanju preberite:

O renomeju nogometašev Københavna in Manchester Uniteda ne gre izgubljati besed, na igrišču pa se je razkorak med ekipama v zadnjih letih močno zmanjšal. Pred 14 dnevi so rdeči vragi na Old Traffordu z zvrhano mero sreče odnesli vse tri točke, na gostovanju na štadionu Parken jim bo brez dvoma še težje. Računali bodo tudi na ostrostrelca Rasmusa Højlunda, ki je prav v dresu Københavna naredil prve korake proti evropskemu vrhu.

Sezona 2023/24 se za Manchester United nikakor ne odvija po načrtih. Začela se je z javnim sporom Jadona Sancha z vodstvom ekipe in očitanim posilstvom brazilskega zvezdnika Antonyja, nadaljevala z bledimi predstavami, ki so pošteno zamajale stolček stratega Erika Ten Haga. Navijači počasi izgubljajo potrpljenje z Nizozemcem, ki mu ne uspe postaviti temeljev napadalne igre, tekme kluba z največ navijači na svetu pa so v minulih mesecih bolj podobne uspavankam kot pravemu nogometnemu vznemirjenju.

Zakaj je bil dvoboj leta 2006 zgodovinski za navijače danskega velikana? Kaj v klubu pravijo o svojem bivšem napadalcu, ki jim bo danes stal naproti? In kaj kapetan rdečih vragov?