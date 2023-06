Nov šov besnega Mourinha: »Izgubili smo zaradi sodniških napak«

Finalna tekma ni bila najlepša za oko, a tega smo s final že vajeni. Veliko je bilo prekinitev in prekrškov na obeh straneh, sodnik Anthony Taylor je imel polne roke dela, po mnenju Joseja Mourinha pa je bil prav on krivec za to, da je na koncu zmagala Sevilla: »Sevilla je odlična ekipa, to so spet pokazali v tem finalu, odigrali so res dobro tekmo. Mi smo bili boljši v prvem polčasu, potem pa smo padli v igri zaradi utrujenosti in zaradi nekaterih res nerazumljivih sodniških odločitev. Sodnik je bil nedvomno na strani Špancev, kar poglejte, koliko rumenih kartonov je dobila Roma in koliko smo jih mi. Na koncu tekme bi moral izključiti Erica Lamelo, a ga ni in Lamela je kasneje zadel eno od enajstmetrovk. Napak je bilo res preveč.«

Po koncu tekme je Mourinho nadaljeval v svojem slogu. Najprej je popeljal igralce pred navijače Rome, nato je sam, nekaj korakov pred njimi, odšel na podelitev medalj, kjer se je rokoval z Aleksandrom Čeferinom, nato pa mrkega pogleda zalučal medaljo enemu od otrok na tribunah in odšel v garderobo. »To je bil moj šesti finale, petkrat sem domov odšel z lovoriko, danes odhajam praznih rok, a še nikoli nisem bil tako ponosen, kot sem danes,« je nato še dodal na novinarski konferenci.

Iskal sodnike, preklinjal varnostnike, na koncu pa vendarle odšel

Tam se Mourinho ni mogel izogniti niti vprašanjem o prihodnosti na klopi Rome: »Ne vem, kakšna bo moja prihodnost. V ponedeljek odhajam na dopust, do takrat imamo čas, da se z vodstvom usedemo in dogovorimo, če si to zares želi. Še enkrat ponavljam, da se nisem pogovarjal z nobenim klubom, decembra so me kontaktirali s portugalske zveze, drugih pogovorov nisem imel. Realnost je, da imam še za eno leto veljavno pogodbo z Romo.«

Jezni Mou v pogovoru z Aleksandrom Čeferinom. FOTO: Reuters

S porazom se 60-letni Portugalec nikakor ni želel sprijazniti. Šel je celo tako daleč, da je na parkirišču pod štadionom poiskal kombi, s katerim so prišli sodniki, želel se je soočiti tudi z njimi, a jih pri kombiju še ni bilo. Varnostnike je zasul s kletvicami v angleščini in španščini, nato pa se je vendarle toliko umiril, da je odkorakal drugam.