Po maratonskem finalu Sevilla slavi sedmi naslov

Liga evropa ostaja tekmovanje, ki je zapisano Sevilli. Andaluzijci so po maratonski tekmi v Budimpešti, ki ni ponudila veliko lepega nogometa, bolje izvajali enajstmetrovke in premagali Romo s 4:1. Za Sevillo je to že sedmi naslov prvakov v evropski ligi, v zadnjih dveh desetletjih so postali pravi specialisti za to tekmovanje.

Tekma v Budimpešti, na štadionu Ferenca Puškaša, je potekala v odličnem vzdušju, štadion so napolnili navijači obeh ekip, vroče je bilo že pred štadionom, kjer je prišlo do manjših spopadov obeh navijaških skupin. Nato sta tekmo na zelenici obe ekipi začeli precej previdno, Sevilla je bila v prvem polčasu bleda, kar je deset minut pred polčasom kaznoval Paolo Dybala.

Argentinski napadalec je bil vprašljiv za današnji nastop zaradi poškodbe, Jose Mourinho je govoril, da bo morda nared za 20 minut igre, na koncu pa je začel v prvi postavi. V 35. minuti je izkoristil lepo globinsko podajo, na robu kazenskega prostora je sprejel žogo in z odličnim strelom premagal Yacina Bonoja v vratih Seville.

Paulo Dybala. FOTO: AFP

Izenačil bi lahko že Rakitić, a ga je ustavila vratnica

Andaluzijci so se vendarle prebudili, že ob koncu prvega polčasa so bili blizu izenačenju, a je veselje Ivanu Rakitiću preprečila vratnica. V drugem polčasu so nadaljevali z naletom in bili zanj nagrajeni v 55. minuti, ko se je žoga po predložku v kazenski prostor od branilca Rome Mancinija odbila v njegovo mrežo. Sevilla je izenačila, tudi v preostanku rednega dela so bili precej bolj nevarni, a je bunker Rome zdržal in redni del se je končal z izidom 1:1. Čakali so nas podaljški.

Ti so bili prava reklama za to, da Uefa nekaj ukrene in spremeni pravila. Nogometa praktično nismo videli, le neskončno dolge prekinitve, za večino so bili zaslužni nogometaši Rome, nogometašem Seville pa so popuščali živci. Praktično brez priložnosti sta minila oba podaljška, v samem zaključku pa bi Chris Smalling lahko prinesel zmago Romi, a je po strelu z glavo žoga zadela prečko.

Bono junak enajstmetrovk

Yacine Bono je bil junak Seville pri streljanju enajstmetrovk. FOTO: AFP

Sledile so enajstmetrovke, pri katerih je bila Sevilla boljša. Pri Romi sta ju zastreljala branilca Mancini in Ibanez, dobro je branil Bono in Sevilla se je v Budimpešti veselila še sedmega naslova prvakov evropske lige. Zanimiv večer je za nami, morda ne ravno za nogometne sladokusce, a smo na koncu pospremili razburljivo tekmo.

Končala se je s solzami nogometašev Rome in slavjem Seville, ki se bo nadaljevalo do jutranjih ur.