Nova stavniška afera s starim znancem Tonalijem

Več kot deset nogometašev italijanskega državnega prvenstva je pod preiskavo nezakonitih stav na več različnih športov, med katerimi pa ni nogometa, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Preiskava sicer vključuje nezakonite stave do leta 2023, je sporočila italijanska policija.

Vpletena sta tudi nogometaša, ki sta že prestala kazen zaradi stavniške afere, in sicer Italijana Sandro Tonali in Nicolo Fagioli. Slednji je v četrtek igral proti Celju za Fiorentino v četrtfinalu konferenčne lige. Tonali se je predlani pridružil Newcastle Unitedu, kmalu zatem je prejel desetmesečno kazen prepovedi igranja prav zaradi nelegalnih stav.

Med vpletenimi igralci so še nogometaš Juventusa Weston McKennie, še en igralec Fiorentine Nicolo Zaniolo, ki je prav tako igral proti Celju v četrtek, član Atalante Raoul Bellanova in Argentinec Angel Di Maria, ki si kruh služi pri Benfici.

Nogometaše preiskujejo zaradi vplačil stav na nezakonitih platformah za stave in poker ter zaradi njihovega oglaševanja med drugimi nogometaši. Med vplačili pa ni nogometnih dogodkov, še piše ANSA.

V dokumentih preiskave se je pojavilo še veliko drugih nogometnih imen, med njimi tudi član Milana Alessandro Florenzi, rezervni vratar Juventusa Mattia Perin, nogometaš Torina Samuele Ricci ter vezist Rome Leandro Paredes.

Policija je sporočila tudi, da sta Fagioli in Tonali poleg oddajanja stav na nezakonitih platformah domnevno delovala tudi kot »izterjevalca stav« in bila »nagrajena z bonusi na svojih igralnih računih« ter »z odpisom prejšnjih dolgov«.

Drugi vpleteni v afero so pod preiskavo zgolj zaradi vplačevanja nezakonitih stav. Skupaj je takšnih 20, med njimi pa niso le nogometaši, ampak tudi drugi športniki.

Po navedbah tožilstva so nogometaši od organizatorjev stav najprej prejeli določen kredit, ko je dolg postal obremenjujoč, so jih napotili v zlatarno, da bi plačali ure s sledljivimi bančnimi nakazili. Ta so ostala v trgovini na voljo organizatorjem stav, športniki pa so odšli le z izdanim računom za simulirani nakup.