Oblak tokrat brez zamore, odnesel jo je vratar iz Bilbaa

Nogometaši Atletico Madrida so sezono končali z zmago pri Real Sociedadu z 2:0. S štiriindvajsetimi zmagami, štirimi remiji in desetimi porazi so zasedli četrto mesto in bodo v naslednji sezoni znova igrali v evropski ligi prvakov.

Strelca na zadnji tekmi sta bila Samuel Lino v deveti minuti in Reinildo Mandava v sodnikovem dodatku.

Jan Oblak je sezono končal kot peti najuspešnejši vratar v španskem prvenstvu. Na 38 tekmah je prejel 43 zadetkov (1,13). Nagrada Zamora, ki jo je Škofjeločan prejel petkrat, je letos pripadla vratarju Athletic Bilbaa Unaiju Simonu (0,92).

Najboljši strelec španskega prvenstva oziroma takoimenovan pichichi je ukrajinski napadalec Girone Artem Dovbik s 24 zadetki. Sledita mu Alexander Sørloth (Villarreal) s 23 goli ter Jude Bellingham (Real Madrid) z 19.

Real Madrid je la ligo sklenil z remijem 0:0 na domačem štadionu proti Betisu, od belega dresa pa se je poslovil Nemec Toni Kroos.

Poleg Real Madrida in Atletica bosta v prihodnji sezoni v ligi prvakov igrala še Barcelona in Girona, Athletic Bilbao in Real Sociedad bosta zastopala barve Španije v evropski ligi, Betis pa v konferenčni ligi.

V drugo ligo oziroma segundo division se bodo preselili Granada, Almeria in Cadiz.