Odzivi na Šeškov prestop so različni

Saga, ki je tedne burila duhove v nogometnem svetu, je dobila epilog, ki je odjeknil z enim samim tvitom. Svetovno priznani novinar in guru za prestope Fabrizio Romano je na družbenem omrežju X objavil svojo znamenito frazo »Gremo!« (angl. »Here we go!«) in potrdil, da bo slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško novi član Manchester Uniteda.

Novica je v trenutku sprožila medijsko mrzlico, a tudi poglobljeno debato, ki je razdelila nogometni svet – od legend, ki so nekoč krojile usodo kluba, do strokovnjakov, ki tehtajo vsak njegov korak.

Pot do Manchestra ni bila preprosta. Za Šeškov podpis se je odvijala prava prestopna bitka, v kateri je glavno vlogo poleg Uniteda odigral Newcastle United. Tehtnico je na stran rdečih vragov prevesil ključni dejavnik – neomajna želja igralca samega.

Kot je poročal ugledni novinar David Ornstein, je Šeško vodstvu Leipziga jasno sporočil, da si želi izključno prestopa na Old Trafford. Nemški nogometni strokovnjak Constantin Eckner je za BBC Sport celo izjavil, da je Šeško »dejansko izsilil ta prestop«, s čimer je pokazal, da je United znova postal klub, za katerega so najboljši mladi talenti pripravljeni tvegati.