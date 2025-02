Osem mesecev po srčni kapi je spisal filmsko zgodbo

Alžirski nogometni reprezentant Nabil Bentaleb je lanskega junija na malonogometni tekmi doživel srčno kap, minuli konec tedna pa se je vrnil v tekmovalni ritem in takoj zabil gol. Tridesetletnega zveznega igralca francoskega prvoligaša Lille so reševali z umetno komo, in le malokdo mu je napovedal vrnitev na igrišče. Imel je srečo, saj so mu prijatelji takoj začeli masirati srce s pomočjo defibrilatorja.

Preden se je lahko vrnil, je 30-letni nogometaš moral dobiti zeleno luč francoske nogometne zveze. Gol za zmago z 2:0 je zabil z glavo in le štiri minute po vstopu v igro. Lille je premagal Rennes.