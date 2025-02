Lille izgubil proti zadnjeuvrščenemu

Nogometaši Lilla so v 21. kolu francoske lige igrali proti doslej zadnjeuvrščenemu Le Havru in imeli priložnost za skok na tretje mesto v primeru zmage. A se jim je zalomilo, izgubili so z 1:2.

V Lillu je Le Havre, ki je vsaj začasno skočil na predzadnje mesto, proti petouvrščeni ekipi prvenstva povedel v 38. minuti prek Ahmeda Hasana, prednost pa podvojil v 56., ko je zadel Issa Soumare. Gostitelji, ki so jim sodniki en gol razveljavili, so edinega regularnega dosegli tik pred koncem tekme, zadel je Chuba Akpom.

V Nici je gostoval Lens in izgubil z 0:2, potem ko je od 57. minute igral z igralcem manj. Domača zasedba je tako po Lillovem spodrsljaju zdaj na tretjem mestu lestvice.

V petek so nogometaši Paris Saint-Germaina in Monaca igrali derbi kola. Uspešnejši so bili Parižani, ki so zmagali s 4:1. PSG je povedel v šesti minuti, ko je zadel Vitinha. Denis Zakaria je izid izenačil v 17. minuti, zmago domačim pa sta nato zagotovila Hviča Kvarachelia, odmevna januarska okrepitev, in Ousmane Dembele v 54., 57. in 90. minuti. Dembele, tokrat strelec dveh golov, je v izjemni strelski formi, na zadnjih sedmih tekmah je zadel kar 13-krat, v ligi pa ima skupno 16 zadetkov in je prvi strelec.

V nedeljo bo Auxerre igral proti Toulousu Mihe Zajca.