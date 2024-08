Veliki Tai gre na Portugalskem po Janovi poti

V nadaljevanju preberite:

Samir Handanović in Jan Oblak sta na svetovni ravni najprepoznavnejši slovenski blagovni znamki med nogometnimi vratarji. Ljubljančan in Škofjeločan pa že imata dostojne naslednike, med katerimi se je v kategorijo najbolj nadarjenih vratarjev prebil komaj 17-letni Mariborčan Tai Žnuderl.

Tai je odšel na Portugalsko star komaj 15 let, ko je dopolnil 16 let, je lahko uradno postal član enega od najboljših portugalskih klubov Brage. Odtlej ima njegov razvoj silovit pospešek. Vrhunec je bila minula sezona, v kateri je mladinsko moštvo Brage, kjer je bil Tai daleč najmlajši član in številka 1, še tretjič v zgodovini osvojilo naslov portugalskega prvaka in za seboj pustilo velikane – Benfico, Porto in Sporting.

Na Portugalskem se nenehoma srečuje s primerjavami z Janom Oblakom. »Vselej jim moram povedati, da sva iz drugih okolij. On je prišel iz Olimpije, jaz iz Maribora. Ko jim pojasnim, da gre za tekmovalnost, kakršna je na Portugalskem med največjo trojico, so jim stvari nekoliko bolj jasne,« je slavni rojak in kapetan slovenske reprezentance tudi dobri duh na Žnuderlovi razvojni poti, na kateri se je znašel pred novim izzivom.