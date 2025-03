Ko bo padel prvi gol, bo tekma drugačna, naj ga zabije Slovenija

V nadaljevanju preberite:

»Imamo aktiven rezultat, to je dobro, bila pa je to trda tekma, videli smo malo lepega nogometa,« je selektor Matjaž Kek potegnil črto pod prvi del slovaško-slovenske zgodbe, ki se je končal brez golov in zmagovalca. V igri slovenskih nogometašev manjka spontanosti in sproščenosti, prehitro zaključeni napadi botrujejo zapravljenim priložnostim. »Ko bo prva ekipa zabila gol, bo to povsem drugačna tekma, upam, da bo to Slovenija,« se malenkosti, ki bodo odločile drugi polčas dvoboja s Slovaško, zaveda Jaka Bijol.

Tekma v Bratislavi se je odvijala po pričakovanem scenarij. Slaba zelenica štadiona Tehelne Pole je oteževala kombinatoriko, Slovence je na začetku tekme presenetila slovaška agresivnost, sredina z zvezdnikom Stanislavom Lobotko slovenski ni pustila dihati. »Težko je bilo igrati, potrebovali smo nekaj minut, da smo se prilagodili Slovakom, nato smo v obrambi odigrali dobro. V napadu je nekaj manjkalo, v Stožicah bomo morali biti boljši,« je ocenil tokrat zelo zanesljivi Vanja Drkušić, ki je z nekaj ključnimi posredovanji ohranjal mirnost v slovenski zadnji vrsti.

V Stožicah lahko pričakujemo drugačno podobo Slovencev, z Adamom Gnezdo Čerinom, ki je odslužil kazen kartonov, bodo bolj zanesljivi na žogi. Vprašanje ostaja, kdo bo igral v napadu, stanje Andraža Šporarja in Svita Sešlarja ni vzpodbudno, tudi Jana Mlakarja zaradi bolečine v mečih najbrž ne bo na zelenici. Kek ni izključil možnosti, da še enkrat potrka na vrata mlade reprezentance, a časa zmanjkuje. Bolj verjetno je, da se bo slovenski selektor naslonil na preizkušene moči in upal, da znotraj avtomatizmov, ki se z Gnezdo Čerinom vračajo v igro, pride do kvalitativnega preskoka.